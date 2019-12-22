Suriye güçleri 6 yerleşimi daha ele geçirdi

Suriye ordusu, Rusya ve İran destekli güçlerin desteği ile başlattığı operasyonda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 6 yerleşimi daha ele geçirdi. Operasyonda cihatçı çetelerden geri alınan yerleşimlerin sayısı 15'e çıktı.

Operasyonun hedefinde İdlib'in Marratinnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

Gece geç saatlerde Marratinnuman'a bağlı Rejim kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc ve Seyyadi yerleşimlerini ele geçirdi.

Böylece Suriye ordusu, önceki gün Um Celal ile Um Tüveyne köylerini ele geçirdikten sonra dün Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara, Ebu Habbe ve gece geç saatlerinde ele geçirdiği 6 yerleşimle toplam 15 yerleşimi kontrol altına aldı.

İdlib'in güneydoğusunda Marratinnuman ilçesinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti iç savaşın başlamasından beri cihatçıların kalesi niteliği taşıyor. İdlib, Mart 2015’te ABD’nin desteği ve Türkiye, Katar, Suudi Arabistan’ın organizasyonuyla oluşturulan ‘Fetih Ordusu’ tarafından ele geçirildi. Ancak ‘Fetih Ordusu’nu oluşturan iki ana grup el Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ve Ahrar Şam, Nusra’nın (daha sonra Tahrir Şam Heyeti ismini aldı) zaferiyle sonuçlanan sert çatışmalara girmişlerdi. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Eylül 2017'de Astana’da varılan uzlaşmayla cihatçıların kontrolünde olan İdlib’de “gerilimi azaltma bölgesi” ilan edilmesi kararlaştırılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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