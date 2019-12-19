ABD Kongre üyeleri: Türkiye’nin beyaz fosfor kullandığı iddiaları soruşturulacak mı?

ABD’nin Kongre üyeleri Ilhan Omar, Karen Bass ve Juan Vargas, ABD Suriye Temsilcisi James Jeffrey’e gönderdikleri mektupla, Türkiye'nin Suriye’de "beyaz fosfor kullanıp kullanmadığı" ve "savaş suçu" işleyip işlemediğini sordu.

“Türk kuvvetlerinin 16 Ekim'de Suriye'deki sivillere karşı kasıtlı saldırısında beyaz fosfor kullandığı iddiasıyla ilgili kaygılarımızı dile getirmek için yazıyoruz" ifadelerinin yer aldığı mektupta James Jeffrey’e 23 Ekim'de bu iddiaları ‘incelemek’ istediği yönündeki açıklaması hatırlatılarak iddialarla ilgili tam ve kapsamlı bir soruşturma yapılması istendi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) iddiaları soruşturmak yerine durumu "izlediği" savunulan mektupta, OPCW'nin sivillerden deri örnekleri almayı reddettiği, iddia edilen saldırıdan sonraki gün, Türkiye'nin bir Kimya ve Teknoloji Merkezi için OPCW'ye 30 bin avro bağışta bulunduğu iddiaları yer aldı.

Mektupta James Jeffrey’e yöneltilen sorular şunlar oldu:

"Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı kanıtlanırsa, hem yerel hem de uluslararası yasalar çerçevesinde ABD’nin yükümlülükleri konusundaki konumu nedir?

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de Türkiye’nin kullandığı kimyasal silah iddialarıyla ilgili tarafsız ve çok uluslu bir soruşturma yürütecek mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden soruşturma talep etmek üzere Güvenlik Konseyi kararını kullanmak da dahil olmak üzere, yerel veya uluslararası hukuka aykırı olduğu tespit edilirse, saldırının failleri için tam bir sorumluluk üstlenecek mi?”

Birleşmiş Milletler kimyasal silah müfettişleri Ekim ayında Türk kuvvetlerinin çocuklara karşı beyaz fosfor kullandığı iddialarına ilişkin bilgi topladıklarını duyurmuş, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kullanılması yasak olan kimyasal silahların kullanıldığı iddialarından haberdar olduklarını ve bu silahların olası kullanımı konusunda bilgi topladıklarını söylemişti. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "kimyasal silah kullanıldı" yönündeki iddiaları reddetmişti. (DIŞ HABERLER)

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