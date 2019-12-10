Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin gitmesi gerekiyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İtalyan Rai News 24 televizyonunda katıldığı programda Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin içerisinde cihatçı grupların da bulunduğu Suriye Milli Ordusu (Eski adıyla ÖSO) ile ilişkisine değinen Esad, “İdlib’de Türklerin desteklediği Nusra Cephesi bulunuyor. Öte yandan geçen ay Türklerin işgal ettikleri Suriye’nin Kuzey kısmı var. Siyasi açıdan ise Suriye’deki durumun daha karmaşık bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü Suriye krizine müdahale eden oyuncuların sayısı, krizi uzatmak ve yıpratma savaşına çevirmek için artmış durumda” dedi.

Esad, sunucunun, “Rusya, Türkiye ile Suriye toprakları sayılan bazı bölgeler üzerinde pazarlık yapıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapta, bunun Türkiye’nin saldırılarına destek olmak anlamına geldiğini ve doğru olmadığını söyledi.

‘RUSLAR TÜRKLERİ DESTEKLEMİYOR’

Esad, Türkiye ile Rusya arasında süren görüşmelere ilişkin ise “Rusya, Türkleri Suriye’den çıkmaya ikna etmek konusunda bir rol oynamayı istediler. Onlar Türkleri desteklemiyorlar” diye konuştu.

Suriye’deki mevcut durumu “Kötüden daha iyi” olarak değerlendiren Esad, amaçlarının Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak olarak ifade etti. Esad, Türkiye’nin Suriye’deki varlığının da Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile çeliştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme planına dair konuşan Esad, “Bir gün eğer bu durumla karşı karşıya kalırsam, onur duymayacağım” ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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