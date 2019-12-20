Protestoların sürdüğü Irak’a ABD’den sürpriz ziyaret

Irak'ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı gösteriler sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, Irak’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret ABD’nin muhtemel baskı ve müdahalesini akıllara getirdi.

Kentte, istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi sonrası yeni hükümet başkanının belirlenememesinden dolayı Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi protesto edildi.

AA’nın geçtiği habere göre, Bağdat’ın merkezinde bulunan Tahrir Meydanı’ndaki Bağdatlılar, masasındaki adaylardan birine yeni hükümeti kurması için beklenen teklifi sunamayan Cumhurbaşkanı Salih ve Meclis Başkanı Halbusi’yi eleştirdi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre de Bağdatlılar sık sık “Berhem ve Halbusi, sıra size geldi” sloganları attı.

SÜRPRİZ ÜST DÜZEY ZİYARET

Protestoların sürdüğü Irak’a ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale'in ziyaret gerçekleştirmesi dikkat çekti. Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale’i Bağdat’taki Selam Sarayı’nda kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Ziyarete ilişkin Irak Başbakanlık Ofisinden de açıklama yapıldı. Buna göre görüşmede stratejik ortaklık, anayasal kurumlar ve ülke egemenliğine saygı konuları ele alındı. Irak’ta iki ayı geçen yoğun protestolar yaşanırken, yeni başbakanın belirlenmesi sürecindeki krizin tırmandığı bir sırada gerçekleşen sürpriz ziyaret ABD’nin muhtemel baskı ve müdahalesini akıllara getirdi.

Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Salih’in hükümeti kurma görevi verdiği adayın meclis onayından da geçmesi şart. (DIŞ HABERLER)

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