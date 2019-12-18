Irak'ta polisin saldırısı sonucu 2 gösterici hayatını kaybetti

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin saldırısı sonucu yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın Basra vilayetindeki hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, geçen ay güvenlik güçlerinin Basra'nın Um Kasr Limanı ile Nasıriye kent merkezindeki Zeytun Köprüsü'nde halka saldırısında 2 kişi yaralanmıştı. Yaralanan iki kişi tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı. (HABER MERKEZİ)

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