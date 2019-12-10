Irak'ın başkenti Bağdat’ta “Milyonların Protestosu”

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto eden halkın eylemleri üçüncü ayında büyüyerek devam ediyor. Bugün “Milyonların Protestosu” eylemi için başta Kerbela ve Necef olmak üzere orta ve diğer güney kentlerinden yüzlerce kişi Bağdat’a geldi.

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı ve bölgede çok sayıda asker nöbet tuttu.

Çok sayıda kadının da yer aldığı eylemler Yeşil Bölge’ye dayandı.

Kentin merkezindeki Tahrir Meydanı’nda düzenlenmesi beklenen “Milyonların protestosu” öncesi, gösterileri organize edenler tarafından yapılan çağrılarda protestoların barışçıl olması ve Yeşil Bölge’ye geçmek için şartların zorlanmaması istendi.

Heşdi Şabi’ye bağlı Asayib Ehlil- Hak Hareketi lideri Kays Hazeli dün yaptığı basın açıklamasında, beklenen geniş çaplı gösteriler kanalıyla Bağdat’ta kaos ortamı yaratılmak istendiği ve bu gerçekleşirse ölümlerin artabileceğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 460'ın üzerinde kişi hayatını kaybetti, 17 binden fazla kişi yaralandı.

Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında zaman zaman İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Başbakan Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı. Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan halk, polise ateş açma yetkisi veren yetkililerin ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor. (DIŞ HABERLER)

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