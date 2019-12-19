İBB'nin Çevre Bakanlığı’na Kanal İstanbul raporu: Doğaya, su kaynaklarına tehdit

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul'un ÇED raporu konusundaki görüşlerini 56 sayfalık bir rapor halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sundu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer, Başak Kaya ve Asuman Aranca imzalı habere göre, raporda bu projeye ihtiyaç olmadığını, yapılması halinde ise doğanın büyük zarar göreceği, İstanbul'un su kaynaklarının büyük ölçüde yok olacağı ve yaşanılamaz bir hale geleceğini bildirdi. Karadeniz ve Marmara Denizi’nin doğal yapısının bozulacağı, tsunami ve deprem riskleri karşısında büyük felaketlerin yaşanabileceği tespitleri de yapıldı.

Raporun son bölümünde ise, “Kentin ve sakinlerinin geleceğini ilgilendiren bu tarz devasa projelerde, seçilmiş belediye başkanlarının görüşlerinin dikkate alınması, yerinden yönetim ilkesi ve vatandaşın seçme hakkının bir gereği olarak görülmelidir. Bu projenin hiçbir aşamasında yerel demokrasi ve halkın katılımına yer verilmemiştir” uyarısı yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da dün Meclis'te Kanal İstanbul'un ÇED raporunda yer almayan DSİ'nin 3 Aralık 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazdığı yazıyı Meclis'te paylaştı. Karaca “Sümenaltı edilen DSİ Raporu'nda Kanal İstanbul hayata geçerse, Terkos Gölü için 375 milyon metreküp su kaybı öngörülürken, ÇED Raporu'nda bu rakam 30 milyon metreküp. Sazlıdere Barajı'nda yıllık su kaybı DSİ'ye göre 52 milyon metreküp ÇED Raporu'nda 2,7 milyon. Kanal İstanbul hayata geçerse 70 milyon metreküp, kötü senaryoda ise 427 milyon metreküp su kaybı olacak. Bu, 3 İstanbulludan 1'i susuz kalacak demek” dedi.

AYM KANAL İSTANBUL’U GÖRÜŞECEK

CHP Kanal İstanbul projesinin, yap-işlet-devret modeli ile yapımına olanak tanıyan kanun maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi, başvuruyu, önümüzdeki hafta esastan görüşerek karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 24-25 Aralık 2019'da yapacağı toplanacak. (HABER MERKEZİ)

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