İşçi servisi, istinat duvarına çarptı: 10 işçi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer işçilerini taşıyan servis minibüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazada 10 işçi yaralandı.

DHA'nın haberine göre saat 08.00 sıralarında mermer fabrika ve ocaklarına işçi taşıyan minibüs, Kavak Mahallesinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada servis minibüsü şoförü İbrahim Sunman ile işçilerden Mehmet Demir, Uğur Sunma, Mehmet Sait Aydın, Aydın Karadayı, Mahmut Derin, Serkan Gökçınar, Mehmet Yamuk, Kubilay Kırmızı ve Cüneyt Can yaralandı. Yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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