Bursa'da cami inşaatında iş cinayeti: 12 metreden düşen işçi yaşamını yitirdi
Bursa'da cami inşaatının 3'üncü katından düşen işçi Murat Yıldız yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, cami inşaatının 3'üncü katından beton zemine düşen 22 yaşındaki işçi Murat Yıldız yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre sabah saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesi'nde işçi Murat Yıldız, cami inşaatına gelerek, duvarlara sıva yapmaya başladı. 12 metre yükseklikten beton zemine düşen Yıldız'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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