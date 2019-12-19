Bursa'da cami inşaatında iş cinayeti: 12 metreden düşen işçi yaşamını yitirdi

Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmasın

Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirdi: Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmaya kalkmasın, ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecek.