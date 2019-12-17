İmamoğlu: Kanal İstanbul güzergahındaki mülk hareketlerini araştırıyoruz

Katar Emirinin annesinin Kanal İstanbul’a nazır 44 dönüm arsa kapatmasının ardından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgedeki tüm mülk hareketlerini araştırdıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Kanal İstanbul’la ilgili referanduma gidilmesiyle ilgili bir görüş var. Siz bu referandum olayına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna "Gerekirse zaten referanduma gidilmeli. İlk söyleyen benim zaten. Tabii ki halka sorulmalı. Ama bu bir siyasi yarış değil. Bu işte kararı bilim insanları, bu işe hayatını, ömrünü adamış insanlar vermeli" diye yanıt verdi.

“TÜM MÜLKİYET HAREKETLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ”

Kanal İstanbul güzergahındaki bazı arazilerin Katar sermayesine satıldığına yönelik haberleri de değerlendiren İmamoğlu, bu konuyla ilgili de bir araştırma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Elbette o hattaki tüm mülkiyetleri araştırıyoruz. Sadece o değil ki tüm mülkiyetleri araştırıyoruz. Nasıl bir mülk hareketi oluşmuş? Samimi ve milli bir süreçten mi bahsediyoruz yoksa başka bilmediğimiz şeyler de var mı? Tüm hat. 135 milyon metrekare tarım alanından bahsediyoruz. ‘20 bin metrekaresi birininmiş!’ Onunla ilgilenmiyorum. Ben, 135 milyon metrekare ile ilgileniyorum. O bakımdan mülkiyet konusuyla da ilgileneceğiz ve oradaki o bütüncül yapının yaratacağı başka sorunları da esas niyeti de sorgulayacağız. Bakın ben, bu çalıştay meselesini önemsiyorum. Bütün bilim insanları orada konuşacak. Elini vicdanına koyup, başını yastığa koyduğunda, gündüz konuşup bunu savunup, akşam rahat uyumadığına inandığım birçok bürokrat ve kabine üyesi var. Geçmişten bugüne… Ben öyle inanıyorum. Bu benim inancım. Vicdanen kalbimin bana hissettirdiğini ifade ediyorum. Benim kalbim, çoğu zaman bana çok doğruları hissettirmiştir." (HABER MERKEZİ)

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