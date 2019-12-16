Nedim Şener, Hürriyet’e geçti

Gazeteci Nedim Şener, Hürriyet'te yazmaya başlayacağını duyurdu. Posta'daki yazısında ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımından Posta'dan ayrılacağını duyuran Şener, “Ahmet Hakan’ın daveti ve yönetmenim Emre İskeçeli’nin desteğiyle Hürriyet’te yazmaya başlayacağım. Bu köşeye veda ediyorum ama gazeteme ve arkadaşlarıma değil, çünkü aynı binada aynı mekanda aynı insanlarla beraber olmaya devam edeceğim. Buradan sadece üzerimde hakkı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve yönetmenlerime teşekkür ederken, okurlarıma Hürriyet gazetesinden seslenmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

Ahmet Hakan, Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni oldu

Nedim Şener bu kez Ferhat Tunç'u hedef gösterdi