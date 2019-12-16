Nedim Şener, Hürriyet’e geçti
Posta’da yazan Gazeteci Nedim Şener veda yazısı yayımlayarak "Ahmet Hakan’ın daveti ve yönetmenim Emre İskeçeli’nin desteğiyle Hürriyet’te yazmaya başlayacağım" dedi.
Fotoğraf: CNN Türk'ün yayınından ekran görüntüsü alınmıştır
Gazeteci Nedim Şener, Hürriyet'te yazmaya başlayacağını duyurdu. Posta'daki yazısında ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımından Posta'dan ayrılacağını duyuran Şener, “Ahmet Hakan’ın daveti ve yönetmenim Emre İskeçeli’nin desteğiyle Hürriyet’te yazmaya başlayacağım. Bu köşeye veda ediyorum ama gazeteme ve arkadaşlarıma değil, çünkü aynı binada aynı mekanda aynı insanlarla beraber olmaya devam edeceğim. Buradan sadece üzerimde hakkı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve yönetmenlerime teşekkür ederken, okurlarıma Hürriyet gazetesinden seslenmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)
December 16, 2019
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