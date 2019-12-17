Medyada Nefret Söylemi: Evrensel ve Birgün'de nefret söylemine rastlanmadı

Hrant Dink Vakfı, Medyada Nefret Söylemi Mayıs-Ağustos 2019 raporunu yayımladı. Rapora göre Evrensel ve Birgün'ün hiçbir haber ve köşe yazısında nefret söylemi yer almadı. Yeni Akit, 100 nefret söylemiyle yine birinci sırada olurken, Yeni Akit'i Diriliş Postası (47), Yeni Çağ (45) ve Milli Gazete (43) takip etti.

Hrant Dink Vakfı'nın Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırmasının 2019 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan dört aylık döneminde ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 1299 köşe yazısı ve haber tespit edildi. Yazı türlerine göre 681 haber ve 591 köşe yazısında nefret söylemine bulundu.

14 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup/kategori sayısı kadar (birden fazla defa) incelenmiş oldu ve 1313 yazıya ulaşıldı. İncelenen tüm yazılarda 46 farklı grup hakkında 1575 adet nefret söylemi içeriği bulundu.

AKİT NEFRET SÖYLEMİNDE YİNE BİRİNCİ

Rapora göre, 100 nefret söylemi içeren Yeni Akit listede birinci sırada yer aldı. Akit'i takip eden gazete ve haber/köşe yazıları sıralaması şöyle:

Grafik: Hrant Dink Vakfı

SURİYELİLER NEFRET SÖYLEMİNİN HEDEFİ OLDU

Hakkında en çok nefret söylemi üretilen 15 grup ise Suriyeliler, Rumlar, Yunanlar, Yahudiler, Ermeniler, İngilizler, Hristiyanlar, Sırplar, Batılılar, Fransızlar, Ruslar, Araplar, Gayrimüslimler, Suudiler ve Mülteciler oldu.

Grafik: Hrant Dink Vakfı

Rapora göre Mayıs-Ağustos 2019 döneminde,

Suriyeliler, * sistematik olarak cinayet, hırsızlık, taciz gibi adli olaylarla anıldı ve böylece potansiyel suçlu olarak kodlandı; * güvenlik sorunları ve ‘terör’le özdeşleştirildi; * olumsuz ekonomik koşulların ve işsizliğin sorumlusu olarak gösterildi; * Türkiye’nin demografik yapısına yönelik bir ‘tehdit’, genel bir rahatsızlık ve ‘gerginlik’ kaynağı olarak etiketlendi.

Rumlar * Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına dair siyasi tartışmalarda toplum olarak hedef gösterildi; * ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümüne ilişkin haber ve köşe yazılarında, geçmişte yaşanan çatışmalara referansla şiddet ve katliamla ilişkilendirildi.

Yunanlar, * 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a giden askerlerin yargılanmasıyla ilgili tartışmalarla ilişkili olarak hedef gösterildi; * Kardak kayalıklarında yaşanan gerginlikler nedeniyle ‘düşman’ olarak konumlandırıldı; * geçmişte yaşanan olaylara verilen referanslarla düşmanlaştırıldı.

Yahudiler,



* İsrail-Filistin çatışmalarını ve Mescid-i Aksa’da yaşanan gerginlikleri konu alan haberlerde bir toplum olarak şiddetle özdeşleştirildi ve düşmanlaştırıldı; * “İsrail devleti”, “İsrail” veya “İsrail Savunma Kuvvetleri” gibi kişi/kurumları ifade eden sözcüklerin kullanılması yerine Yahudi kimliğinin genelleme yapılarak kullanılmasıyla hedef gösterildi; * üretilen ‘komplo teorileri’nin arkasındaki ‘gizli güç’ olarak sunuldu ve ‘Türkiye’ye yönelik bir tehdit’ olarak gösterildi. * basında olumsuz atıflarla yer bulan birçok kişi ve kurumla ilişkilendirildi; Yahudi kimliği bir hakaret ifadesi olarak kullanıldı

Ermeniler, * PKK ve ASALA ile beraber anılarak ‘terör’ ile özdeşleştirildi; * Temmuz ayında, ABD’de, Ermeni soykırımında el konulan mülklere ilişkin Türkiye aleyhinde açılan tazminat talepli davalar sürecinde topluluk olarak hedef gösterildi; * ‘Milli Mücadele’ anlatılarında bir toplum olarak şiddetle ilişkilendirildi; * ‘düşman’ grupların ve bireylerin arkasındaki güç olarak etiketlendi.

Raporunun tamamı için tıklayınız.

(MEDYA SERVİSİ)

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