Gazeteci Aziz Oruç tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Aralık günü gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından “terörist” olarak ilan edilen gazeteci Aziz Oruç, bugün mahkemeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Oruç, "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında açılan davalardan dolayı yaklaşık 3 yıldır Irak Federe Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan Oruç, Avrupa'ya gitmek için İran üzerinden geçtiği Ermenistan sınır kapısında gözaltına alınmıştı. Gözaltında iken Ermenistan polisinin şiddetine maruz kalan Oruç, daha sonra İran askerlerine teslim edilmişti.

İran'da da iki gün boyunca işkenceye uğrayan Oruç, 10 Aralık'ı 11 Aralık'a bağlayan gece ayakları çıplak ve üstü başı yırtılmış halde tel örgülerin arasından Türkiye tarafına atılmıştı.

Aziz Oruç, yardım istediği HDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekelek ile birlikte 11 Aralık günü kentten çıkmak üzere Doğubayazıt-Ağrı karayolunda araç beklerken polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Aynı gün evi ile işyeri basılarak gözaltına alınan Muhammet İkram Müftüoğlu, HDP İlçe Eş Başkanı Ekelek ile birlikte bir gün sonra çıkarıldıkları mahkemece Oruç’a yardımcı oldukları için "yardım ve yataklık” suçlaması ile tutuklanmıştı. (Ağrı/MA)

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