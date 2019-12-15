Gözaltına alınan Gazeteci Aziz Oruç: Beni zorla sınırdan atıp ölüme terk ettiler

Gözaltına alınan Gazeteci Aziz Oruç, avukatı aracılığı ile yaşadıklarını anlattı. Oruç, İran istihbaratının kendisini sınır kapısından yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki noktadan Türkiye’ye giriş yapmaya zorladığını belirterek, “İtirazlarıma rağmen beni zorla tellerden Türkiye sınırına attılar. Burada ölüme terk edildim” dedi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 5 gündür gözaltında bulunan ve İçişleri Bakanlığı’nın “terörist” olarak lanse ettiği Gazeteci Aziz Oruç, avukatları aracılığıyla yaşadıklarını anlattı. Mezopotamya Ajansında yer alan haberde Aziz Oruç'un Irak’ın Süleymaniye kentinden 8 Aralık’ta İran’a geçtiği, oradan da ulaştığı Ermenistan-İran sınır kapısında gözaltına alındığı belirtilirken Oruç, yaşadıkların şu sözlerle dile getirdi:

“Ermenistan polisi, sınır kapısında pasaportumun sahte olduğunu ileri sürerek beni gözaltına aldı. Beni birkaç saat bir odaya kapattılar. Çokça tehdit edilip fiziki şiddet uyguladılar. Ben gazeteci olduğumu, Türkiye’de hapis cezam olduğu için Avrupa’ya geçiş yapmak istediğimi söyledim. Orada, beni bir odada tutanlara Ermenistan’a sığınma talebimi ilettim ancak tüm taleplerim tehditle birlikte geri çevrildi. Beni kelepçeleyip ‘Seni İran’a teslim edeceğiz, orada seni idam etsinler’ diye tehdit ettiler. Ardından beni İran’a göndererek oradaki istihbarata teslim ettiler. İran istihbaratı beni teslim alıp gözaltına aldı. 2 gün gözaltı süresinden sonra beni mahkemeye çıkardılar. Bir milyon 800 bin İran tümeni para cezası vererek sınır dışı etme kararı aldılar.”

"ÖLÜME TERK EDİLDİM"

Gazeteci Aziz Oruç, hakkında verilen "sınır dışı" kararından sonra İran istihbaratının kendisini Türkiye’ye gitmesi için sınır kapısından değil, sınır kapısına yaklaşık bir kilometre mesafedeki bir noktadan Türkiye’ye giriş yapmaya zorladığını ifade etti.

Oruç, “Beni bir gece tel örgülerle çevrili Türkiye-İran sınırına bıraktılar. Benim tel örgüleri aşıp Türkiye’ye kaçak bir şekilde girmemi istediler. Tüm itirazlarıma rağmen beni zorla tellerden Türkiye sınırına attılar. Defalarca beni attıkları Türkiye topraklarından tekrar İran’a geçip resmi yollardan Türkiye’ye giriş yapmak istesem de buna izin vermediler. Orada sınır tellerinden geçerken yaralandım. Burada ölüme terk edildim. Ardından Doğubayazıt’a geldim. İran ve Ermenistan benim uluslararası sığınma hakkımı kabul etmeyerek suç işledi. Bu iki ülkenin uyguladığı bütün politikalar uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun için uluslararası mahkemelere başvuracağız” diye belirtti.

DAYANIŞMA MESAJI VERMİŞTİ

Gazeteci Oruç, dün kamuoyuna seslendiği mesajında şunları belirtmişti: Bir gazeteci olarak yıllarca halkların sesi olmaya çalıştım. Günlerdir Ermenistan, İran ve Türkiye’de ağır tecrit koşullarında tutuldum. Şimdi en çok sizin dayanışmanıza ihtiyacım var. Özgür yarınlarda görüşmek dileği ile…” (HABER MERKEZİ)

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