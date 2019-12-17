TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önerisini açıkladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. DİSK Ankara Bölge Temsilciliği görüşmeler sırasında asgari ücretin net 3 bin 200 TL talebiyle Ulus'ta basın açıklaması düzenledi.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, toplantıda, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci görüşmeleri Türk-İş’te yapıldı. Toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirdi.

İşveren temsilcileri daha ilk toplantıda, 1,5 milyon genç işsizliği ve kayıt dışılığı örnek vererek asgari ücretin “makul” seviyede artırılmasını istedi. Türk-İş ise, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının ortak talep olduğunu belirtti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücretin en fazla 2 bin 262 TL olmasını, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de patronlardan alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını isteyeceği belirtiliyor.

Türk-İş'in ise 2 bin 578 liranın altında rakamı müzakere etmeyeceği açıklamasına karşın asgari ücrete ilişkin talep ve önerilerini açıklayan DİSK ise asgari ücretin net 3 bin 200 TL olması gerektiğini vurgulamıştı.

DİSK: ASGARİ ÜCRET NET 3 BİN 200 TL OLMALI

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyeye çekilerek net 3 bin 200 TL olması talebiyle Ankara’da basın açıklaması gerçekleştirdi. Ulus Atatürk Heykeli önünde konuşan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, asgari ücretin bütün ücretlerdeki artışı belirleyeceğini ifade ederek asgari ücretin ülkedeki milyonların meselesi olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin faturasının zamlar ve vergiler yoluyla işçi sınıfına ödetilmek istendiğini söyleyen Görgün, IMF’nin ücretleri gerçekleşen değil hedeflenen enflasyon oranında artırma önerisinin de hükümet tarafından uygulanmak istendiğini ifade etti.

Fotoğraf: Evrensel

Türkiye’nin Avrupa’daki en düşük asgari ücretli ülkelerden olduğunu hatırlatan Görgün, ekonomik kriz koşulları da düşünüldüğünde ücretiyle yaşayan milyonları korumanın yolunun, asgari ücreti insan onuruna yaraşan bir düzeye çekmek olduğunu söyledi. Görgün asgari ücretle ilgili taleplerini şöyle sıraladı:

Asgari ücret hesabında uluslarası standartlara uyulmalı, sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır.

Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalı, bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, uyuşmazlık halinde grev hakkı olmalıdır.

TÜİK’in “asgari yaşam maliyeti” hesabı, asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.

Asgari ücret, AGİ hariç, net olarak hesaplanmalıdır.

Asgari ücretten vergi alınmamalı, ücretlerin asgari ücret kadar kısmından gelir vergisi kesintisi yapılmamalıdır.

Asgari ücret belirlenirken gerçekleşen enflasyon, geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalıdır. (Ankara/EVRENSEL)

Asgari ücret ne kadar? Nasıl hesaplanıyor?

Patronların asgari ücret teklifi en fazla 2 bin 262 TL

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