Milli Piyango'dan "İkramiye, satılmayan biletlere çıkıyor" iddiasına dair açıklama

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Büyük ikramiye satılmayan biletlere çıkıyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığını savunan Uçar, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekişleri devam ettirme zorunluluğunun da yalnızca yılbaşı çekilişinde geçerli olduğunu söyledi.

Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiği 37 milyona yakın bileti satışa sunarken büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı iddiası gündeme geldi. Konu hakkında açıklama yapan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Son 18 çekilişimiz içerisinde iştirakçilerimize, talihlilerimize ikramiye ödemediğimiz hiçbir çekiliş yok. 2019 yılında 32 tane çekiliş yaptık bugüne kadar. Ve bu 32 çekilişte sadece 3 çekilişte büyük ikramiyeye isabet eden numaralar idareye kaldı ve bunlar da bu 80 milyon liralık ikramiye oranının içerisine aktarıldı" dedi.

Uçar, ayrıca "büyük ikramiyenin satılan bilete çıkana kadar çekişleri devam ettirme zorunluluğunun" yasal olarak yalnızca yılbaşı çekilişinde geçerli olduğunu belirtti. (HABER MERKEZİ)

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