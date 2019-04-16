CHP’li Tarhan: Milli Piyango, vatandaşın parası ve umutlarını çalıyor

Daha önce Milli Piyango Genel Müdürlüğündeki şaibeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 10 Numara adlı şans oyununun büyük ikramiyesinin 12 adet kazananın 8 tanesinin Bursa'nın Karacabey İlçesinde bir makineye çıkmasının ortaya çıkması üzerine, "Genel Müdür'ün görevden alınması yolsuzlukların üzerini kapatmaz" dedi.

"GÖZ GÖRE GÖRE YOLSUZLUK YAPILIYOR"

Milli Piyango Genel Müdürlüğündeki yolsuzlukları dile getirdiğini ifade eden Tarhan şunları söyledi: "Şaibe iddialarını Meclis gündemine taşıdık. Hemen akabinde Genel Müdür görevden alındı. Ancak kamuoyu baskını azaltmak için yapılan bu hamle yolsuzlukların üzerini kapatmaya yetmedi. Milletin parası ve umutları çalınmaya devam ediyor."

"ADRESE TESLİM İKRAMİYE"

Tahsin Tarhan, "12 büyük ikramiyenin 8 tanesi aynı yere aynı adrese çıkıyor, 6 milyarda bir olabilecek olasılıklar gerçekleşiyor. Devletin en önemli kurumu inandırıcılığını kaybetmiş durumda. Sorumluların bir an önce tespit edilmesi ve bu şebekenin ortaya çıkarılması gerekmektedir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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