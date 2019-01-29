CHP Milletvekili Tarhan: Milli değil yanlı piyango

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, son zamanlarda kamuoyu gündeminde sıkça tartışma yaratan Milli Piyongo Genel Müdürlüğünün güvenilirliğinin kaybolması üzerine, usulsüzlüklerin araştırılması ve bu konuda önlem alınabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine araştırma önergesi verdi.

Devlet kurumlarında artan usulsüzlük haberlerinin Sayıştay raporları ve verilen soru önergeleriyle ortaya çıktığını belirten Tahsin Tarhan, “Milli Piyongo İdaresiyle alakalı şaibe iddiası barındıran pek çok olay gerçekleşmektedir. Daha önce kurum çalışanlarının ‘İstediğimiz numaralara piyongo çıkartabiliyorduk’ söylemleri bu iddiaları desteklemektedir. Milyonlarca insanın 'bir umut' diyerek bel bağladığı Milli Piyango oyunlarının hepsinin şeffaflık kazanması gerekmektedir” dedi.

‘VATANDAŞIN ÇALINMADIK BİR TEK UMUDU KALMIŞTI’

Tahsin Tarhan, “Liyakatin olmadığı, inandırıcılığın ve şefaflığın yok olduğu, kamu ihalelerinin yandaşlara dağıtıldığı, geçmediğimiz köprünün parasının ödendiği bir dönem yaşıyoruz. Vatandaş bir gecede kur farkıyla cebindeki parasından oluyordu. Artık buna umut bağlayarak aldığı milli piyango biletleri de eklendi” dedi

‘ÖZELLİKLE KÜÇÜK İKRAMİYELER ADRESE TESLİM’

Konunun daha önce de gündeme geldiğini ancak araştırılmadığını ifade eden Tarhan şunları söyledi: Milli Piyango Genel Müdürlüğünün dağıttığı ikramiyelerde özellikle küçük ikramiyelerin numaralarının ayarlanarak istenilen bilete çıkarıldığı, çekilişin erken saatlerde başladığı kamuoyunun bilgisindedir. Vatandaşın milli piyango ikramiyesinde bile gözü olanlara izin vermemek durumundayız. (HABER MERKEZİ)

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