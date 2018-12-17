17 Aralık 2018 17:44
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 18:22

Milli Piyango’nun ‘asıl talihlileri’ ünlü bayiler

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bilet satışından yüzde 9.7 komisyon alan tanınmış bayiler, şimdiden talihliler arasına katılmış durumda.

Milli Piyango’nun ‘asıl talihlileri’ ünlü bayiler

Vatandaşların ünlü bayiler önünde oluşturduğu kuyrukların uzunluğu, özellikle hafta sonları dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Fotoğraf: DHA

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    Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralık’ta belli olacak. Piyangonun şimdiden talihlileri arasına katılanlardan biri ise, bilet almak için önündeki uzun kuyruklarda vatandaşların saatlerce beklediği Nimet Abla bayisi oldu.

    Tanınmış bayiler, sattıkları on binlerce biletlerden milyonluk kazançlar elde ediyor. 70 milyonluk en büyük ikramiyeyi kazanmak için saatlerce bilet satış bayilerinde beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyrukların uzunluğu, özellikle hafta sonları dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. İstanbul dışından da bilet almaya gelenler tanınmış bayileri tercih ediyor. Bu ilgi, tanınmış bayilerin hatırı sayılır bir kazancı kasasına koymasına yol açıyor. Bayiler bilet satışından yüzde 9.7 komisyon alırken tanınmış bayilerin kazancı milyon liralarla ifade ediliyor.

    MİLLİ PİYANGO’NUN SATIŞ GELİRİ 500 MİLYON TL

    Milli Piyango İdaresinin piyango satış gelirlerinin yüzde 60’dan fazlası bu yıl yılbaşı çekilişinden sağlanacak. Yılbaşı çekilişinde vergiler dahil Milli Piyango İdaresinin satış gelirinin 500 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Yılbaşı çekilişi için tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17.5 liradan satılırken çekilişte, en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

    Yılbaşı çekilişi de dahil olmak üzere, 2017 yılında 5’i özel toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi. Bu çekilişlerde toplam 64 milyon 828 bin 430 adet piyango bileti satılarak 804 milyon 414 bin 266 lira gelir elde edildi. Piyango oyunu 2017 yılındaki toplam satış gelirinin yaklaşık yüzde 59’u 470 milyon 861 bin 307 lira ikramiye tutarı olarak talihlilere dağıtıldı. Bu dönemde 87 milyon 720 bin bilet basılırken bu biletlerden  64 milyon 828 bin 430’u satıldı. (İstanbul/DHA)

     

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