Milli Piyangodan açıklama: Düşürme sepetini açan bobin arıza yaptı

Milli Piyango İdaresi, 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişine ait olduğu belirtilen ve sosyal medyada çekilişte hile yapıldığı iddiasıyla yayılan, video hakkında açıklama yaptı.

Yılbaşı çekilişi öncesi gündeme gelen şaibe iddialarına ilişkin yapılan açıklamada "Çekiliş esnasında top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun nedeniyle butona basılmadan ikinci amorti küresinden düşen numaralı top Çekiliş Heyeti ve Noter tarafından iptal edilmiş, küre içerisine tekrar atılarak çekilişe devam edilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca aynı numaralı topun tekrar düşmesi, "tamamen tesadüf" olarak nitelendi.

Kurumdan yapılan açıklamada şöyle:

"9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişi ile ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti ortaya çıkmıştır:

İdaremiz tarafından düzenlenen şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Çekilişlerin tamamı www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

İdaremizce düzenlenen tüm çekilişlerden önce, Çekiliş Heyeti ve Noter huzurunda teknik personel tarafından çekiliş kürelerinin kontrol ve testleri yapılmaktadır. Çekiliş küreleri ile ilgilenen teknik personel çekiliş esnasında küreler ile ilgili herhangi bir sorun veya arıza olduğunda anında müdahale edilebilmesi amacıyla arkada hazır bulunmaktadır.

Bahse konu 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişinde de kürelerin kontrolü ve testleri yapılarak canlı yayın çekilişine geçilmiştir.

Çekiliş esnasında top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun nedeniyle butona basılmadan ikinci amorti küresinden düşen numaralı top Çekiliş Heyeti ve Noter tarafından iptal edilmiş, küre içerisine tekrar atılarak çekilişe devam edilmiştir. Aynı numaralı topun tekrar düşmesi tamamen tesadüfen gerçekleşmiş ve çekilişimiz sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(HABER MERKEZİ)