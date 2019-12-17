17 Aralık 2019 04:46

"Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"

Sanatını seküler bir temele oturtan birinin şimdi o kitleden aldığı güçle ürettiği şarkılarını ve yarattığı efsaneyi götürüp muktedirin hanesine yazmasını kabullenmemek en doğal hakkımız olsa gerek.

MFÖ, Cumhurbaşkanlığı sarayında ödülerini aldıktan sonra konuşma yapıyor.

Fotoğraf: Duygu Yener, Zafer Fatih Beyaz, Murat Kula /AA

    • Paylaş

    Utku Deniz EREN
    İstanbul

    Mazhar, Nurdan, Numan ve Aysun; 1970 yılının o güzel mayıs gününde okul yerine Bira Parkı’na gitmeye karar vermişti. Bu güzel yolculuğun bir saldırıyla gölgeleneceğini ve ardından nezarethaneye düşeceklerini bilmiyorlardı. Tek istekleri biraz hava almak, kafa dağıtmaktı. Dört arkadaş o gün Bira Parkı’nda eğlendiler, gülüştüler, dertleştiler; tiyatro eğitimi alan Mazhar ve Numan ile bale eğitimi alan Nurdan ve Aysun uzun uzadıya sanattan söz ettiler. Parktan ayrılırken güzel hislerle doluydular.

    Bir dolmuşa bindiler. Bu olayı “Anne Ben Leylek mi Oldum?” kitabında aktaran Aysun Aslan Uğur’un anlattığına göre, iki adam kollarını hoşlandıkları kadınların yaslandıkları koltukların arkalığına koydu. İşte ne olduysa o hareketlenmeden sonra oldu.

    Şoför sert bir frenle aracı durdurdu ve “Rahat durun lan hayasızlar!” diye bağırdı! Hızla arkasına dönüp Mazhar’a şiddetli bir tokat attı. Ardından arabadan indi ve “İnin lan aşağı o… çocukları” dedi. Tüm yolcular kaçıştıktan sonra şoför ve muavini ile dört arkadaş arasında şiddetli bir kavga başladı. Kolunu kız arkadaşının yaslandığı arkalığa attığı için saldırıya uğrayan Mazhar Alanson ve arkadaşları nezarethaneye atıldı. Saldırganlara ise hiçbir şey olmadı.

    Ne zaman bir kadın toplu taşıma aracında, sokakta ya da evde şiddet görse Mazhar Alanson bir şey diyecek mi diye bakarım. Çünkü buna karşı çıkmak için aklı, vicdanı ve aynı zamanda acı bir deneyimi de vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alıp bugüne dek hiçbir ödülü saklamadığını belirterek, “Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım” diyen Alanson’dan hâlâ beklentilerin olması tuhaf, biliyorum.

    MFÖ Cumhurbaşkanlığı sarayında ödül töreni öncesi sahnede küçük bir konser veriyorlar.

    Fotoğraf: Duygu Yener, Zafer Fatih Beyaz, Murat Kula /AA

    MFÖ’NÜN AZ BİLİNEN ALBÜMÜ

    Hürriyet gazetesine verdiği bir röportajda kendisine toplumsal gerginlik ve kamplaşma sorulduğunda, “Bir tek PKK ile olan tatsız durum var, onun dışında bir şey yok” diyebilmiş Mazhar Alanson’un hiç değilse kadına yönelik şiddete dair iki çift laf etmesini beklerim ama boşuna olduğunu da bilirim.

    Zira aynı röportajda, “Açlık grevi yapan akademisyenler, tutuklanan gazeteciler, kutuplaşma gibi şeylere üzülmüyor musunuz?” diye sorulduğunda, sıkıştığını hissettiğinden olacak, “Ben siyaset hakkında konuşmuyorum” demişti bu kez.

    Bu elbette doğru değildi, siyaset konusunda konuşmuşluğu pekala vardı. Hatta siyasi göndermelerle yüklü albüm yaptığı bile olmuştu. Bugün anmaktan pek hoşlanmadığı, şarkılarına konserlerde yer vermediği o albüm, “Agannaga Rüşvet” adını taşıyordu.

    Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı, Süleyman Demirel’in başbakan olduğu 1992 haziranında çıkardıkları albüm, MFÖ’nün en az bilinen albümü oldu. Aslında albüm son derece ilginç şarkılar barındırıyordu. Ancak zaman içinde grup üyeleri bu şarkıları konserlerinde çalmaz, televizyonlarda seslendirmez oldular.

    MFÖ, Cumhurbaşkanlığı sarayında ödülerini aldıktan sonra konuşma yapıyor.

    Fotoğraf: Duygu Yener, Zafer Fatih Beyaz, Murat Kula /AA

    ALANSON O ALBÜMDEKİ ŞARKILARINI NEDEN SÖYLEMİYOR?

    Albümdeki “Belediye nerede?” şarkısı hayli anlamlıydı. “Belediye nerede/ Susuz kalmış derede/ İstanbul neden böyle/ Benzeyemez Viyana’ya” diye sürüyordu şarkı. Bir zamanlar Alanson, İstanbul’un durumunu dert ediyordu, artık etmiyor.

    Bir diğer ilginç şarkı “Rüşvet”ti. Sözleri şöyleydi: “Memur rüşvet alır mı?/ Almaz, katiyen almaz, olamaz/ Bakan rüşvet alır mı?/ Almaz, katiyen almaz, olamaz/ Emekli general rüşvet alır mı/ Almaz, katiyen almaz, olamaz.” Bir zamanlar bu sözleri söyleyebilen Alanson, ayyuka çıkan rüşvetleri, ihaleye fesat karıştırmaları, yandaş isimlere, derneklere ve cemaatlere akıtılan devlet kaynaklarını görünce ne düşünüyordur acaba? Kendi şarkısını mırıldanıyor mudur; sanmıyorum…

    Albümün en ilginç şarkılarından biri, “Deneylere Doğru” idi. “Biz ne suntalar ne cuntalar/ Flamingo yolları/ Science fiction showları gördük/ Yedi kat derinde yasaklar/ Kelimeler bitti tükendi” diyebiliyorlardı şarkıda. Bahsedilen cunta malumdu, sunta ise Demirel’in yeğeninin adının karıştığı bir hayali ihracat iddiasıydı.

    Kitabı “Mazhar Olmak”ta Alanson bu şarkıdan şöyle bahsediyordu:

    “Bazen müzik eleştirmenlerinden bu şarkıyı sevdiklerine dair haberler gelir. Bazen sıkı bir müşterimiz konserde ‘Deneylere Doğru’ diye bağırır. Bir türlü konserlerde icra edilmemiştir.”

    O dönemde MFÖ yasaklardan söz edebiliyordu…

    Tabii bunları yapabilmesinde dönemin ruhunun da etkisi vardı. Tek bir güç tüm yetkileri ele geçirmediğinden boşluklarda seslenmek daha kolaydı. Dahası Türkiye’de protest müzik ve muhalif sanat tekrar güç toplamıştı. Kendileri de 1993’e gelindiğinde Bülent Ecevit’in bir şiirini besteleyecek, Ecevit’i konuk ettikleri televizyon programlarında bu şarkıyı seslendireceklerdi. MFÖ dönemin ruhuna uygun davranıyordu.

    Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen ödül törenine katılan konuklar.

    Fotoğraf: Duygu Yener, Zafer Fatih Beyaz, Murat Kula /AA

    DUVARLARDAKİ SLOGANLAR REKLAMLARA DÖNÜŞÜRKEN

    Bugün bir bir ortaya dökülen, tarikat ve cemaatlerin ihya edildiğine dair haberlerin Alanson’u rahatsız ettiğini sanmıyorum. Mensubu olduğu Cerrahiye Tarikatının sohbetlerine gidip gelirken de dinleyicilerinin büyük bir kısmını oluşturan seküler kesimlere karşı bir sorumluluk hissetmiyordur.

    Cerrahiye Tarikatının perşembe sohbetlerinde, Tarikatın Lideri Ömer Tuğrul İnançer’in sözlerini konuştuklarını tahmin etmek de güç değil. İnançer, “Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil”, “Çalışan kadın yuvasını dağıtıyor”, “Hem evlenmem hem hamile kalırım diyenler var. Hürriyetmiş! O... adının hürriyet olduğu dünyaya tükürürüm. Bunun adı o…” gibi ifadelerinden tanıdığımız bir isim.

    Ne kadar ilginç değil mi, Mazhar Alanson dün kendisine ve arkadaşlarına benzer ifadelerle saldıran o şoförle birebir aynı düşünen bir adamın elini öpüyor bugün…

    Her ne kadar ilahi formundan ve ifadelerinden yararlansa da hayatını ve sanatını seküler bir temele oturtan birinin şimdi o kitleden aldığı güçle ürettiği şarkılarını ve yarattığı efsaneyi götürüp muktedirin hanesine yazmasını kabullenmemek en doğal hakkımız olsa gerek.

    “Duvarlardaki sloganlar reklamlara dönüştü/Randımanlı gitmiyor işler eskiden olduğu gibi” dediği şarkıyı dahi reklam müziği yapmaktan geri durmayan Mazhar Alanson, herhalde Türkiye’nin değişmediğini, kadınların saldırıya uğradığını, belediyelerdeki rüşvet ve kayırmaların on yıllar boyu devam ettiğini, ekonomik krizin geniş kitlelerin belini büktüğünü biliyordur.

    Fakat Mazhar Alanson artık bize doğruyu söylemiyor, “Ele güne karşı yapayalnız” kalacağını ise henüz bilmiyor. Velhasıl, değişen Türkiye değil, değişen koşullar da değil, değişen yalnızca Mazhar Alanson oluyor.

    ‘YANDIM'IN DEĞİŞİP DURAN HİKAYESİ

    Alanson “Yandım” şarkısını Kâbe’ye yazdığını açıkladığında bu ciddi bir tartışma yarattı. Alanson’un bunu ifade ederken yalan söylemediğini düşünüyorum. Daha önce birkaç kez bunu belirtmiş, kitabında da yazmıştı. Ancak yıllar evvel Okan Bayülgen’in programında söylediği doğru değildi. O programda şarkıyı Bodrum’a yazdığını, her şeyin, “Hatıralarımın üstüne oteller yapmışlar” dizesiyle başladığını söylüyor, sonra da şarkının ilk versiyonunu seslendiriyordu. Yıl 1998’di ve şarkıyı Kâbe’ye yazdığını söylemek için bir sebep görmüyordu.

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Karaburun Kent Konseyi: İris Gölü, Dipsiz Göl olmasın!
    SONRAKİ HABER

    CHP Milletvekili Kani Beko: Ormanlar önce yakılıyor sonra talana açılıyor
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hükümetin büyümesi kapsama alanı dışında

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Kanal İstanbul ve dar gelirliye 100 bin konut!..

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Cumhuriyet çocuklarını sevmedi

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    İnfialin eşiğinde

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Irishman, Turkishman

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Kolombiya'da umut

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'de 2010'lar: Hayal kırıklığından devrime

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak -2

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Howard Zinn'e saygı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"

    Sanatını seküler bir temele oturtan birinin şimdi o kitleden aldığı güçle ürettiği şarkılarını ve yarattığı efsaneyi götürüp muktedirin hanesine yazmasını kabullenmemek en doğal hakkımız olsa gerek.

    Birleşik Krallık seçim sonuçları üzerine: ’70’lere dönmek mi kaybettirdi?
    Birleşik Krallık seçim sonuçları üzerine: ’70’lere dönmek mi kaybettirdi?

    Arif Bektaş, İşçi Partisinin seçim yenilgisini üç başlıkta ele aldı: “70’lere geri dönüş” eleştirileri, İşçi Partisinin işçiler içindeki varlığı sorunu ve Brexit’in temel meselelerin önüne geçmesi.

    "H.B’nin tacizine uğramış başka kişiler de ses çıkarmalı"
    "H.B’nin tacizine uğramış başka kişiler de ses çıkarmalı"

    Ankara Üniversitesinden emekli Prof. Dr. H.B'nin cinsel saldırısına uğrayan Ç.B’nin avukatı Aslı Koçak Arıhan, “Tacize uğrayan başka kişiler varsa onların da ses çıkarmalarını istiyoruz" dedi.

    “Gelecek Partisi sahada güçlü olabilirse AKP ve MHP tabanına hitap edebilir”
    “Gelecek Partisi sahada güçlü olabilirse AKP ve MHP tabanına hitap edebilir”

    Gelecek Partisini konuştuğumuz Prof. Dr. Murat Somer, partinin AKP içindeki rahatsız ama trenden inmekten korkan kesimleri çekebilmek için sahada güçlü görünmesi gerektiğini söyledi.

    EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek: 10 milyar dolarlık elektrik nereye gidiyor?
    EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek: 10 milyar dolarlık elektrik nereye gidiyor?

    Antalya'da 10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu düzenlendi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek ile sempozyum, yenilenebilir enerji ve enerji politikaları üzerine konuştuk.

    Tonguç Yaşar'ın ardından
    Tonguç Yaşar'ın ardından

    Anıl Yurdakul, yaşamını yitiren çizgi film yönetmeni ve karikatürist Tonguç Yaşar'ı yazdı.

    Ordu'da madenciler, fazla mesaiye son verilmesi ve iş güvenliği talebiyle iş bıraktı
    Ordu'da madenciler, fazla mesaiye son verilmesi ve iş güvenliği talebiyle iş bıraktı

    Ordu'da Ünye Madencilik’e ait ocakta çalışan 130 madenci, iş güvenliği önlemlerinin alınması ve 16 saate varan fazla mesaiye son verilmesi talebiyle iş bırakma eylemi başlattı.

    HDP'den kanun teklifi: Asgari ücret vergi dışı bırakılsın, grev hakkı tanınsın
    HDP'den kanun teklifi: Asgari ücret vergi dışı bırakılsın, grev hakkı tanınsın

    HDP, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını ve işçilere müzakare sürecinde grev de dahil olmak üzere toplu eylem hakkı tanınmasına ilişkin kanun değişikliği teklifi verdi.

    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    Sılo Qız
    Sılo Qız
    2. Çankaya Kitap Buluşması “Hadi Buluşalım” teması ile başladı
    2. Çankaya Kitap Buluşması “Hadi Buluşalım” teması ile başladı
    Doğa Koleji’nde öğretmenler iş bıraktı, Bakan Selçuk, "Tedbir aldık" dedi
    Doğa Koleji’nde öğretmenler iş bıraktı, Bakan Selçuk, "Tedbir aldık" dedi

    Doğa Koleji öğretmenleri, aylardır ödenmeyen maaşları için iş bıraktı. TBMM'de konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise "Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız” dedi.

    Şehir Üniversitesi tartışması: Erdoğan samimi değil, Davutoğlu mağdur değil
    Şehir Üniversitesi tartışması: Erdoğan samimi değil, Davutoğlu mağdur değil

    Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Erdoğan ve Davutoğlu arasında polemiklere de yol açan Şehir Üniversitesi tartışmalarını değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de #LasTesis protestosuna katılan kadınlara operasyon: 25 kadın listede
    İzmir’de #LasTesis protestosuna katılan kadınlara operasyon: 25 kadın listede

    İzmir'de dün yapılan danslı protestoya katıldığı için TCK 301 ve 2911'den suçlanan kadınların ifadeleri alınmak üzere liste hazırlandı. Kadınlardan bazıları emniyete götürüldü.

    Uluslararası Af Örgütü: İran'daki gösterilerde 12'si çocuk en az 304 kişi öldü
    Uluslararası Af Örgütü: İran'daki gösterilerde 12'si çocuk en az 304 kişi öldü

    Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepkiyle başlayan gösterilerde 12'si çocuk en az 304 kişinin öldüğünü açıkladı.

    Kayapınar Belediyesindeki “bankamatik memurları" TBMM gündemine taşındı
    Kayapınar Belediyesindeki “bankamatik memurları" TBMM gündemine taşındı

    HDP'li Semra Güzel, "işe gitmedikleri halde maaş aldıkları" gerekçesiyle belediyeden çıkarılan AKP Kayapınar İlçe Başkanının çocuklarının kayyum sonrası yeniden işe alınmasını Fuat Oktay'a sordu.

    GÜNCELLENDİ
    DİSK, "Asgari ücret 3200 TL olsun" talebini yineledi
    DİSK, "Asgari ücret 3200 TL olsun" talebini yineledi

    DİSK'e bağlı sendikalar, İzmir ve Tekirdağ'da "Asgari ücret net 3200 TL olmalıdır, tamamen vergi dışı bırakılmalıdır, AGİ hariç hesaplanmalıdır" talebini yineledi.

    Rekabet Kurumunun cezalandırdığı Google, Türkiye için uygulama desteğini kesiyor
    Rekabet Kurumunun cezalandırdığı Google, Türkiye için uygulama desteğini kesiyor

    Rekabet Kurumunun 93 milyon lira ceza kestiği Google, anlaşma sağlanamazsa Türkiye’de yeni çıkacak Android cihazlara, kendi uygulamaları için lisans vermeyeceğini duyurdu.

    CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız
    CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Libya'ya asker göndermeye karşı olduklarını; ülkenin gerçek sorununun işsizlik ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    TÜİK: Eylül ayı işsizlik oranını yüzde 13,8; genç işsizlik oranı yüzde 26,1
    TÜİK: Eylül ayı işsizlik oranını yüzde 13,8; genç işsizlik oranı yüzde 26,1

    TÜİK, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan eylül dönemine dair işsizlik oranlarını açıkladı. İşsizlik, geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 puan artarak yüzde 13.8'e yükseldi.

    Van’da 3 yıldır devam eden yasağa tepki: Hukuk devletinde böyle bir uygulamaz olmaz
    Van’da 3 yıldır devam eden yasağa tepki: Hukuk devletinde böyle bir uygulamaz olmaz

    Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, 1122 gündür devam eden eylem ve etkinlik yasağını değerlendirdi: Kişilerin hak ve hürriyetini sınırlayan bir uygulama. Hukuk devletlerinde bu uygulama olmaz.

    İş cinayeti davasında skandal: Asli kusurlu bulunan patrona para cezası
    İş cinayeti davasında skandal: Asli kusurlu bulunan patrona para cezası

    Zonguldak’ta özel maden ocağında 2 madencinin iş cinayetiyle ölümüne sebep olan patrona verilen ceza para cezasına çevrildi.

    Selahattin Demirtaş: Tecavüzcülerin sokağa salındığı dönemde tahliye istemiyorum
    Selahattin Demirtaş: Tecavüzcülerin sokağa salındığı dönemde tahliye istemiyorum

    6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada savunma yapan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş mahkeme heyetini ve adalet sistemini eleştirdi.

    Fransa'da emeklilik reformuna karşı grevler 12. gününde sürüyor
    Fransa'da emeklilik reformuna karşı grevler 12. gününde sürüyor

    Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 12. gününde. Ülkede 17 Aralık'a büyük gösteri çağrıları yapılıyor.

    Katarlıların Türkiye vurgunu: 1 lira yatırdılar; 10 lira kazandılar
    Katarlıların Türkiye vurgunu: 1 lira yatırdılar; 10 lira kazandılar

    Katar Emirinin annesinin Kanal İstanbul’a nazır 44 dönüm arsa kapatması ve Tank Palet Fabrikasında tanınan ayrıcalık Katar yatırımlarının sorgulanmasına neden oldu.

    Bilkent’te 35 bin metrekare kamu arazisi iktidara yakın vakfa verildi
    Bilkent’te 35 bin metrekare kamu arazisi iktidara yakın vakfa verildi

    Ankara Bilkent'te bulunan 35 bin metrekarelik kamu arazisi, AKP Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü'nün başkanı olduğu vakfa verildi.

    Açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi Bahar Kurt 39 kiloya düştü
    Açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi Bahar Kurt 39 kiloya düştü

    Açlık grevinde 188. günü geride bırakan Grup Yorum üyesi Bahar Kurt 39 kiloya düştü. Kurt, açlık grevinin sona ermesi için dört talebini dile getirerek sanatçılara destek çağrısı yaptı.