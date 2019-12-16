Hindistan'da "Vatandaşlık Yasası"na karşı eylemlerde 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolu açan, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı eylemlerde altı kişi hayatını kaybetti. Kuzeydoğu Hindistan'daki eylemciler eylemlere devam edeceklerini belirtti.

The Guardian'ın aktardığına göre protestoların yoğunlaştığı Assam eyaletinin en büyük kenti Guwahati'de askerler, sokaklarda devriye gezdi.

Yetkililerin açıklamalarına göre Assam'da dört kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Bir kişi içinde uyuduğu mağazanın yakılması sonucu hayatını kaybederken, bir kişinin de darbedildikten sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Pazar günkü eylemlerde yoğun önlemlere rağmen yaklaşık 5 bin kişi eylemlere katıldı.

POLİS JAMIA MILLIA ISLAMIA ÜNİVERSİTESİNE İZİNSİZ GİRDİ

Dün de Delhi polisi, başkentteki Jamia Millia İslamia Üniversitesine izin almadan girerek öğrenci ve üniversite çalışanlarına biber gazı ve gerçek mermilerle saldırdı.

Üniversite yetkilisi Waseem Ahmed Han, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, polisin üniversiteye zorla girdiğini, binanın camlarını kırdığını, öğrenci ve üniversite personelini darbettiğini belirtti.

Han, biber gazıyla yapılan müdahalenin ardından öğrencilerin üniversite kütüphanesine sığındığını ve olaylarda polisin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu bir öğrencinin bacağından yaralandığını kaydetti.

Üniversitede cuma başlayan protestolar sonucu üniversite yönetimi, sınavları erteleyerek kış tatili sebebiyle 16 Aralık-6 Ocak'ta eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Geçen çarşamba günü parlamentodan geçen yasa tasarısı Delhi'ye Hindistan'a üç komşu ülkeden "yasa dışı bir biçimde" ülkeye girenlere 31 Aralık 2014'ten önce olmak ve Müslüman olmamaları kaydıyla vatandaşlık verme hakkı veriyor.

NE OLMUŞTU?

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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