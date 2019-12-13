13 Aralık 2019 19:06

Habibe Çevik ve Fatma Akta'nın öldürülmesi davasında duruşma ertelendi

İzmir Çiğli'de açık cezaevinden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik'i ve kardeşi Fatma Akta'nı öldüren Göksel Sağlam'ın yargılandığı davada katilin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Habibe Çevik ve Fatma Akta'nın öldürülmesine dair görülen dava öncesi kadınlar basın açıklaması yaparken

Fotoğraf: Evrensel

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    Geçtiğimiz Haziran ayında Menemen Açık Cezaevinden izinli çıkan Göksel Sağlam'ın, boşandığı eşi Habibe Çevik'i ve kardeşi Fatma Akta’nı öldürmesine ilişkin görülen davanın ilk duruşması bugün Karşıyaka Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, katil Göksel Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma 16 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

    Duruşmada tutuklu sanık Göksel Sağlam, katledilen kadınların ailesi, müşteki avukatlar hazır bulunurken CMK tarafından atanan sanık avukatı mazeret bildirerek katılmadı. Duruşma salonu ve önünde ise kadınlar kalabalık şekilde davayı takip etti.

    Duruşmaya kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı. Sanık avukatı hazır bulunmadığı için sanık ve mağdur yakınlarının savunmaları bir sonraki celseye kaldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatlar, mağdur çocukların sanığın önünde dinlenmesinin çocukların psikolojisi açısından sakıncalı olacağını, bu yüzden çocukların adli görüşme odasında pedagog eşliğinde dinlenmesini talep etti. Ayrıca avukatlar sanığın cezaevinden izinli çıkmadan önce Fatma Akta’nın eşi Adem Akta ile yaptığı telefon görüşmeleri, ziyaretleri ve yatırdığı para makbuzları ile ilgili belgelerin cezaevinden istenmesini talep etti.

    Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, katılma taleplerinin bir sonraki celsede değerlendirilmesine, mağdur çocukların bir sonraki celsede dinlenmesine, sanığın cezaevindeyken Adem Akta ile yaptığı görüşmelerin istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 16 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

    "KATİLLERE İNDİRİM UYGULANSIN İSTEMİYORUM"

    Duruşma öncesi Çiğli Kadın Platformunun çağrısı ile hem Çiğli Meydanı'nda hem de Karşıyaka Adliye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Adliye önünde gerçekleştirilen açıklamaya KESK Kadın Meclisi, İzmir Kadın Meclisleri, Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD), Kadın Savunma Ağı, Karşıyaka Gönüllüleri Kadın Platformu, Emek Partisi, Mor Dayanışma, HDP ve Halkevci kadınlar da destek verdi.

    Habibe Çevik ve Fatma Akta'nın öldürülmesine dair görülen dava öncesi kadınlar basın açıklaması yaparken

    Fotoğraf: Evrensel

    Çiğli’de yapılan basın açıklamasında Fatma Akta’nın kızı Figen Akta söz aldı. Tüm kadınları annesi ve teyzesinin duruşmasına destek olmaya çağıran Akta, “Bizi yalnız bırakmayın. Kadın katillerine indirim uygulansın istemiyorum. Kadınlar size sesleniyorum, daha fazla susmayın. Bu mücadeleyi yalnızca biz sürdürebiliriz” diyerek kadın mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Açıklamada özellikle katil Göksel Sağlam’ın cezaevinden izinli olarak çıktığı sırada bu cinayetleri işlediğine dikkat çekildi.

    "ŞİDDETSİZ, ÖZGÜR BİR HAYATI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

    Daha sonra adliye önünde bir araya gelen kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Gizem Coşkun, “Haklarında koruma kararı olan Fatma ve Habibe, defalarca darbedilmiş ve öldürülmüşlerdir ve biz sorumluları biliyoruz. Habibe ve Fatma’nın 'yaşamak istiyoruz' çığlığına kulaklarını tıkayanlar bu cinayetin sorumlularıdır. O yüzden biz kadınlar, Habibe ve Fatma için, erkek adalete karşı gerçek adalet için bugün buradayız” dedi. 

    Habibe Çevik ve Fatma Akta'nın öldürülmesine dair görülen dava öncesi kadınlar basın açıklaması yaparken

    Fotoğraf: Evrensel

    Bianet’in ağustos ayında açıkladığı verilere göre, 2019’un ilk 8 ayında 1840 kadın hakkında koruma kararı verildiğini hatırlatan Coşkun, “2019’un ilk yedi ayında en az 192 kadını öldürüldü, 31 kadına tecavüz edildi, 288 kadın seks işçiliğine zorlandı, 138 kadın taciz edildi, 139 çocuk istismar edildi. Ocak ve temmuz ayına kadar öldürülen 192 kadından en az 15’inin koruma kararı vardı” diye konuştu.

    Devletin kadına yönelik şiddeti, tacizi, tecavüzü, çocuk istismarını engellemediğini ancak kadınlar sokağa her çıktığında önlerine barikat kurduğunu dile getiren Coşkun, “Barikatlarınızı kadınlara değil katillere kurun. Kadına yönelik şiddetle ilgili hiçbir suçun 'uzlaştırmaya tabii suçlar' kapsamına alınmasını kabul etmiyoruz. Mahkeme salonlarında 'iyi hal' ve 'tahrik indirimi' laflarını duymaya sabrımız kalmadı. Çünkü biz, siz ağzınızı her açtığınızda daha çok öldürülüyoruz. Artık yeter, bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok! Biz kadınlar yaşamak istiyoruz. Habibe, Fatma, Şule, Nadirova, Ceren, Emine ve daha binlerce katledilen kadının isyanı ile haykırıyoruz. Şiddetsiz, eşit, özgür bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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