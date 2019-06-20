Çiğli'de kadın cinayeti | Cezaevinden izinli çıkan erkek iki kadını öldürdü

Menemen Açık Cezaevinden izinli çıkan Göksel Sağlam, evine gittiği boşandığı eşi Habibe Çevik ve kardeşi Fatma Akdağ’ı öldürdü. Akdağ olay yerinde, Çevik ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, kadın cinayeti 19 Haziran'da saat 19.00 sıralarında Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi Habibe Çevik'ten boşanan Göksel Sağlam, başka bir suçtan dolayı tutuklanarak, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunuyordu. Kısa süre önce cezaevinden izinli çıkan Sağlam, evine gittiği Habibe Çevik’i ve kardeşi Fatma Akdağ'ı silahla öldürdü.

Cinayetten sonra kaçan Sağlam, silahla birlikte yakalandı. Bu arada silah seslerini duyan çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik ile kardeşi Akdağ'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde yapılan incelemelerin ardından, olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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