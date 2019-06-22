‘Kadına şiddet uygulayan biri nasıl açık cezaevine alınır?’

Sevda AYDIN

Mememen Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan Göksel Sağlam, İzmir Çiğli’de kendisinden ayrılan eşi Habibe Çevik ve kardeşi Fatma Akdağ’ı öldürdü. Cenaze törenine katılan kadınlar, Sağlam’ın kadına şiddet suçundan tutuklanmasına rağmen açık cezaevine konulmasına tepki gösterdi.

Çiğli’de yaşanan katliamda devletin ihmali olduğuna dikkat çeken Çiğli Kadın Dayanışma Platformundan Kızbes Seyhan Aydın, “Denizli’de devlet koruması altında yaşayan Habibe Çevik çocuklarını görmeye geliyor ve ne gariptir ki cezaevinde olan erkek aynı gün izin alabiliyor, silah bulabiliyor ve gelip öldürebiliyor. Erkeğe verilen bu izin olmasaydı kadınlar da yaşayacaktı. Bu yüzden devletin koruma yöntemlerini yeniden değerlendirmeli ve kadın cinayetlerini daha sıkı takip etmeli” dedi.

‘SİLAH TUTUKLUK YAPINCA ANNE KURTULMUŞ’

Çevik ve Akdağ’ın cenazesine katılan Mor Dayanışma’dan Meliha Mülaim, aileyle yaptığı görüşmede katledilen kadınların annesinin de silah tutukluk yapınca şans eseri hayatta kaldığını aktardı. İki kadını öldüren Göksel Sağlam’ın eski eşine uyguladığı şiddetten açık cezaevinde olmasının sorgulanması gerektiğini vurgulayan Mor Dayanışma’dan Deniz Uslu, “Bir kadın yıllardan beri kocasından şiddet görüyor ve bir şekilde boşanabiliyor ve erkek cezaevine giriyor. Fakat erkeğin cezaevine girme koşullarına baktığımızda açık cezaevine ve istediği zaman dışarıya çıkabildiği bir koşulu var. Aslında bu erkeğin neden açık cezaevinde olduğunun da sorgulanması gerekiyor. Kadına şiddet uygulayan, yıllarca onu tehdit eden birinin neden açık cezaevinde olduğu, neden hak ettiği cezayı almadığının da sorgulanması gerekiyor” dedi. (İzmir/MA)