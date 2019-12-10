Fransa'da emeklilik reformuna karşı grev bugün de sürdü

Fransa'da emeklilik reformunun geri çekilmesi talebiyle 5 Aralık'ta başlayan genel grevin ardından hükümetle sendika arasında 9 Aralık'ta yapılan görüşmelerde uzlaşıya varılamaması nedeniyle protestolar bugün devam etti.

Ülkedeki emeklilik reformunu yürüten Bakan Jean-Paul Delevoy ile sendika temsilcileri arasındaki görüşmeden bir sonuç elde edilemeyince, sendikalar, "Greve devam edeceğiz" açıklaması yapmıştı. Macron yönetiminin emeklilik reformu, başta Paris olmak üzere birçok kentte bugün de protesto edildi. Yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla 5 Aralık'ta başlayan ve 6 gündür devam eden protestolar etkili oldu.

Başkent Paris'in yanı sıra Marseille, Bordeaux, Rennes, Lille ve Lyon gibi büyük kentlerde de halk, Macron politikalarına karşı sokaklara döküldü. Sendikalar, hükümetin emeklilik reformu kararında geri adım atmaması halinde, protesto ve grevlerin "süresiz" olarak devam edeceğini duyurdu.

Çok sayıda kafe ve restoranın kepenk indirdiği Paris'te bazı bankalar da kapalı kaldı.

NE OLMUŞTU?

Sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından işçi ve emekçiler, 5 Aralık itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı. Greve, Fransa tarihinin 1995'ten bu yana en büyük protestolarına, yaklaşık 800 bin kişi katılmıştı. Protestolar sırasında, polis şiddeti nedeniyle aralarında Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın da olduğu gazeteciler ve çok sayıda yurttaş yaralanmıştı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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