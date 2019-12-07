Fransa’da grev 3. gününde: Ulaşım hatları durdu

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu tasarısına karşı geniş çaplı protestolar perşembe gününden bu yana sürüyor. Le Monde’da yer alan habere göre, grev nedeniyle felç olan ulaşım hatlarında pazartesi gününe kadar bir iyileşme beklenmiyor. Paris-I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde akademisyen ve Çağdaş Dünyalar Sosyal Tarih Merkezi Direktör Yardımcısı Isabelle Lespinet-Moret’ye göre, sendikalar 1995’teki grevden beri bugün olduğu gibi birleşmemişti.

Fransa’da altı yüksek hızlı trenden (TGV) beşi ve banliyö tren hattı Transilien seferlerinin yüzde 85’i iptal oldu. Paris metrosunun 9 hattı kapatıldı. SNCF (Fransa devletine ait ulusal demiryolu işletmesi) ve RATP (Paris taşımacılığına hizmet veren devlet işletmesi) yetkilileri pazartesi gününde bu tablonun değişmeyeceğini öngörüyor. SNCF, yolcularına, seyahatlerini iptal etmelerini veya ertelemelerini tavsiye ediyor.

Grevin üçüncü gününde sarı yeleklilerin de başta başkent Paris olmak üzere pek çok kentte alanlara çıkarak hükümeti protesto etmesi bekleniyor. (DIŞ HABERLER)