Fransa'daki emeklilik reformuna karşı genel grevde 2. gün

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna yönelik protestolar ve genel grev nedeniyle ülkede hayat durdu. Ülkedeki tren seferleri büyük ölçüde durma noktasına gelirken, büyük şehirlerde trafik felç oldu.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı "emeklilik reformu"na tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı. Söz konusu "reform", emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve çoğu işkolunda çalışan işçi ve emekçileri olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Grevin ikinci gününde başkent Paris'te trafik sıkışıklığı 350 kilometreye ulaştı. Fransa'nın ulusal demiryolu şirketi banliyö trenlerinin yüzde 90'ının iptal edildiğini açıklarken, Air France yurt içi uçuşlarının yüzde 30'unu gerçekleştirmedi. Grev nedeniyle okullarda bugün de ders işlenmedi.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları da bulunuyor.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

BAKANLIĞIN ŞAMPANYA ÖNEREN TWEETİNE TEPKİ YAĞDI

Grev devam ederken, Ekonomi ve Finans Bakanlığı yeni yıl kutlamalarına hazırlanan Fransızlar için bir tweet attı. Tweet'te şu ifade yer alıyordu: “Yılın sonu, tatil yaklaşıyor. 'Nasıl şampanya alınır ve saklanır' tavsiyemizi izle." Halkın önemli bir kesimi emeklilik hakkı için grevde ya da sokaktayken Ekonomi Bakanlığının attığı tweete tepki yağdı. Bakanlık hesabı, paylaşımı bir süre sonra sildi.

POLİSİN ATTIĞI GAZ KAPSÜLÜ AA FOTO MUHABİRİNİ YARALADI

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, eylemler sırasında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince yapıldı. Yalçın, sol gözünden yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Doktorlar, Yalçın'ın hastanede müşahade altında tutulduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Marie Dorigny/AA

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN UYARI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER ÖRGÜTÜ POLİSE SESLENDİ: GAZETECİLİK FAALİYETLERİNE SAYGI DUY

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, emeklilik yasa tasarısının protesto edildiği eylemlerde Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın dahil bazı gazetecilerin yaralanmasından sonra Fransız polisine "gazetecilik faaliyetlerine saygı duy" çağrısı yaptı.

RSF'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa yönetiminden gazetecilerin güvenliğinin güvence altına alınması talep edildi. (DIŞ HABERLER)

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