Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret için açlık sınırında ısrarcı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TİSK ve Türk-İş arasında yapılıyor. DİSK geçtiğimiz günlerde asgari ücretin 3 bin 200 lira olması gerektiğini açıklarken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açlık sınırında asgari ücrette ısrarcı. Ergün Atalay gazetecilerin asgari ücret ile ilgili soruları üzerine, "Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin' dedim" açıklaması yaptı.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Adapazarı'nda Türkiye Vagon Sanayii Fabrikası'nı ziyareti sırasında gazetecilerin asgari ücret ile ilgili sorularını yanıtladı. Atalay, "Asgari ücreti komisyon yapıyor, yarın toplanacaklar. Ben asgari ücretle ilgili söyleyeceğimi söyledim. Yoksulluk sınırı var, açlık sınırı var bir de yaşam maliyeti var. Benim ifadem şu oldu; yaşam maliyeti, resmi bir rakam 2 bin 578 lira. Komisyona dedim, 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin'. Üstünde olursa komisyon otururlar, ortak karar verecekler. 'Ama ben Türk-İş olarak bu açıklanan rakamın altında olmam' dedim. Bu ülkede 7 milyonu ilgilendiriyor, çoluğu çocuğu, 20 milyonu ilgilendiriyor. Toplumu ilgilendiriyor. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız" diye konuştu.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin talep ve önerilerini açıklayan DİSK ise 3 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin net 3 bin 200 TL olması gerektiğini duyurmuştu.

Kadınlar Türk-İş’e ve hükümete seslendi: Buyurun bu asgari ücretle siz yaşayın!

DİSK: Asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalı

2020 için asgari ücret pazarlığı 2 Aralık'ta başlıyor: Süreç nasıl ilerleyecek?

Asgari ücretli 9 gün tok, 21 gün aç

Asgari ücretli işçiler: Ek iş olmasa aç kalacağız

Antep’te tekstil işçilerinden insanca yaşanacak asgari ücret için kampanya

Gebze’de EMEP asgari ücret kampanyası başlattı: İnsanca yaşanacak asgari ücret

Reklam