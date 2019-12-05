PTT Kargo işçileri iş bıraktı

PTT Üsküdar ve Kadıköy’deki dağıtım merkezlerinde çalışan işçiler iş bıraktı. 250 taşeron işçinin çalıştığı iki müdürlükte işçilerin bir kısmı dün sabah ekstra kargo yüklemeye zorlandı. Durumu kabul etmeyen işçiler yükleme yapmadı. Önce Üsküdar’da daha sonra Kadıköy’deki işçiler iş bıraktı.

Zorla çalıştırılamayacaklarını, angarya işleri yapmaya mecbur olmadıklarını belirten işçiler, şirket müdürlerine tepki gösterdi. Şirket müdürlerinin “Çalışmayan ayrılsın” sözleri tepkiyle karşılandı. Şirket müdürlerinin idari ceza verileceği tehdidi üzerine işçiler iş başı yapmak zorunda kaldı.

Evrensel'e konuşan DİSK/İletişim-İş Genel Başkanı Ünal Doğan, “İstanbul Kadıköy ve Üsküdar dağıtım merkezlerinde arkadaşlarımıza mevzuata aykırı bir şekilde ağır yükler taşıtılmak istenmiş. İtiraz eden arkadaşlarımız küfür ve hakarete maruz bırakılmıştır. Bunun üzerine bütün arkadaşlarımız merkez önünde toplandılar. İşçilere küfür eden, zorla yük taşıttıran, işçiyi işiyle ekmeğiyle tehdit eden herkes hesap verecek. Posta işçileri artık yalnız değil bundan sonra herkes hesabını ona göre yapsın” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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