05 Aralık 2019 17:15

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı verildi

Adana'da görülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.

Alparslan Kuytul polisler eşliğinde götürülürken

Fotoğraf: DHA

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    Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Kuytul, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.

    Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bir önceki duruşmada, vakfın başkanı Ali Alagöz, adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.

    ALPARSLAN KUYTUL TAHLİYE EDİLDİ

    Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Alparslan Kuytul ise tutuklu bulunduğu Bolu'daki cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

    Vakfa bağışta bulunan 17 kişinin tanık olarak dinlendiği duruşmada, Kuytul, suçlamaları kabul etmeyerek "Gizli tanık üçüncü kişiden duyduklarını anlatıyor. Oysa vakıfla ilgili hiç bir bilgisi yok. Yalan söylüyor, iftiraya uğradım" dedi.

    Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul’u yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliye etti. Davada tutuklu sanık kalmazken duruşma ertelendi. (DHA)

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