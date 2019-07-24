PTT’de personel eksikliğinin faturası emekçiye kesiliyor

Haber-Sen Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Sur’da bulunan PTT Baş Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak “Köle değil emekçiyiz, alın terimizi koltuk sevdanıza harcatmayacağız” yazılı pankart açtı. Burada emekçiler adına konuşan Şube Sekreteri Sabri Gündüz, 2 milyona yaklaşan nüfusa ve geniş yüzölçümüne sahip olan Diyarbakır’da nüfusun ve kentleşmenin artmasına paralel olarak personel istihdam etmesi gereken PTT’nin kâr hırsıyla sorunlarını çözmediğini söyledi. Gündüz, “PTT yönetiminin bu tutumu emekçileri ağır iş yükü altında bırakmış ve zaman zaman arkadaşlarımızın vatandaşla karşı karşıya gelmelerine neden olmuştur. Artan iş yükünü yetiştiremeyen PTT emekçisi, her gün CİMER, BİMER ve İNFO’dan şikayet edilmekte ve haklarında soruşturmalar açılmaktadır” dedi.

‘Gündüz, PTT şubelerinde kamu emekçilerini gözeten bir çalışma ortamı yaratılması, halkın posta hizmetlerini sağlıklı bir şekilde alabilmesi için insani çalışma koşullarının sağlanması ve işyerlerinin personel açığının giderilmesi gerektiğini belirterek, “Bir insanın yapabileceğinden daha fazla iş yüküne sahip olan, bu iş yükü altında ezilen, işleri yetiştiremediği için azarlanan, hakkında tutanaklar tutulan biz PTT emekçilerinin dayanacak gücü kalmamıştır. Bundan sonra yaşanacak sorunların tek sorumlusu bu sorunlara çözüm üretmeyen ve buna kulak tıkayan Diyarbakır PTT Baş Müdürlüğü’dür. Biz KESK Haber Sen olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ve çözülene dek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi buradan PTT yönetimine ve kamuoyuna ilan ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamada sık sık “Direne direne kazanacağız” ve “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atıldı. (Diyarbakır/MA)