11 Ocak 2019 11:47

Topkapı PTT kargo işçileri, ağır iş yükü dayatmasına karşı iş bıraktı

İstanbul'da Topkapı PTT kargoda işçiler, ağır iş yükü dayatmasına tepki göstererek iş bıraktı.

Topkapı PTT kargo işçileri, ağır iş yükü dayatmasına karşı iş bıraktı

Fotoğraf: Melis Seçkin/PTT Basın Bülteni

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    İstanbul'da Topkapı PTT kargoda işçiler, ağır iş yükü dayatmasına tepki göstererek iş bıraktı. Evrensel’e bilgi veren DİSK’e bağlı İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Ünal Doğan, işçilerin PTT ve taşeron şirket ile görüştüğünü ve kendilerine, “100-150 iş alacaksınız, dağıtacaksınız. Bitmezse ceza keseriz diyerek mobbing uygulamışlar” denildiğini söyledi. Buna tepki gösteren işçilerin iş bıraktığını söyleyen Doğan, “Arkadaşlarımız, ‘Ya işimizi hafifletin ya müdürü değiştirin’ diyor. Taşeron firma da tehdit ediyor, ‘Daha önce bir iki sefer oldu. Çalışacaksınız’ diyor” dedi.

    İŞÇİLER PAYDOSLARI DAHİ KULLANAMIYOR

    PTT kargoda çalışan işçilerin taşeron, sendikasız ve güvencesiz olarak çalıştığını belirten Doğan, “İşçiler sendikasız ve güvencesiz. Yönetim istediği şekilde at oynatıyor. İşçiyi köle gibi kullanıyor. Sadece burada değil, dağıtım gruplarında da aynı. Kargo sıkıştı mı kargonun paketlerini posta dağıtıcılarına gönderiyorlar. Postahanenin bütün yükü sendikasız, güvencesiz işçilerin üzerine yıkmış durumdalar. Öğlen paydosları, çay paydosu kullanmıyorlar. Sabah 10-11’de çıkıyorlar. 'Akşam 6-7’ye kadar çalışın. Bunları bitiremezseniz de ceza keseriz’ diyor” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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