Muzaffer İzgü’nün yazdığı tiyatro oyunu “Aman Başkan Duymasın” Malatya’da engellendi

Ankara Birlik Tiyatrosunun “Aman Başkan Duymasın” oyunu Malatya Kültür ve Kongre Sarayı Kemal Sunal Salonunda sahnelenmesi engellendi. Malatya Eğitim Sen Şubesi tarafından organize edilen, 15 Aralık’ta sahnelenmesi planlanan tiyatro oyununun iptaline gerekçe olarak “salonda yapılacak tadilat” gösterildi. 15 Aralık tarihinin öncesinde ve sonrasında etkinliklerin yapılabildiği salonda oyunu sahnelemek için yeni bir tarih talebi ise kabul görmedi. Şu ana kadar satılan 600’ün üzerinde biletin sahibi ise mağdur durumda.

‘KAÇINCI YÜZYILDA YAŞIYORUZ!’

Aman Başkan Duymasın oyunun Yönetmeni Gül Göker yaptığı açıklamada “İstanbul’da oyna, Ankara’da oyna ama Anadolu’ya çıkma... Oyunun adını beğenmediler mi ne mahkemenin beraat kararı ne Muzaffer İzgü adı durdurabilir... Ne Malatya Eğitim Sen’in gücü ne de oyunun biletlerini satın alan 600 üzeri seyirci... Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz! Ömrümün kırk beş yılı bu karanlıkla boğuşmakla geçti. Hâlâ bir tiyatro oyununu yasaklamaktan medet uman karanlık zihniyet... Koltuklarınızı ve makamlarınızı, hukuku tanımayarak, yasaklarla mı koruyacaksınız?” dedi.

‘SİZ UTANMIYOR MUSUNUZ?’

Salonda yapılacak tadilat gerekçesinin inandırıcı olmadığını belirten Göker, “Aynı salonda 11 Aralık’ta oyun var, 12 Aralık’ta oyun var, 17’sinde konser var ama 15 Aralık’ta ‘Aman Başkan Duymasın’ oyununun sergileneceği gün tadilat var... Siz inandınız mı? Ne oynayalım beyler? Bir liste verin, onları oynayalım! Kentleri belirleyin, onların dışına çıkmayalım! Bunları dile getirmekten utanç duyuyorum! Türkiye tiyatrosu adına, bu ülkenin yüz akı Muzaffer İzgü adına utanıyorum! Bu organizasyona emek veren Malatya Eğitim Sen’den, bilet alan altı yüzün üzerinde seyirciden utanıyorum! Siz utanmıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

“Aman Başkan Duymasın” oyunu 2016 yılında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde sahnelendikten sonra dönemin AKP’li Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından “Oyunda Cumhurbaşkanı’na hakaret edildi” iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Burhaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada oyun hakkında beraat kararı vermişti. (İstanbul/EVRENSEL)