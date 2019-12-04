Ferhat Tunç hakkındaki iddialara yanıt verdi: Türkiye’de kalsaydım hapiste olacaktım

Sanatçı Ferhat Tunç, hakkındaki iddialar ile ilgili Almanya’nın Köln kentinde basın toplantısı düzenledi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Tunç, 8 aydır Almanya’da sürgün olarak yaşadığını ifade ederek, hakkında açılan davalar konusunda bilgi verdi.

Erdoğan’a hakaret nedeniyle 7 dava açıldığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirten Tunç, “Türkiye’de kalsaydım hapiste olacaktım ve hakkımda açılan bu davaların sonuçlanmasıyla birlikte yıllarca hapis yatmak zorunda kalacaktım. Bu tehdit nedeniyle bütün hayatımı geride bırakarak hiç istemediğim halde ülkemden uzaktayım” dedi.

Sosyal medya üzerine kendisinin “PKK kamplarına katıldığı” yönündeki iddialara da yanıt veren Tunç, “Çözüm süreci döneminde Kandil ve Rojava bölgesine ziyaretlerimiz oldu. Birçok gazeteciyle birlikte kamplara vardık ve bu ziyaretler gizli saklı yapılmış değildi. Bu ziyaretlerimdeki gözlemlerimi ise aynı zamanda yazarı olduğum Özgür Gündem gazetesinde, Bianet’te yazı dizisine dönüştürerek kamuoyuyla paylaşmıştım. Yani gizli saklı bir ziyaret olmadığı gibi, döner dönmez de barışın nasıl kalıcı olacağına dair fikirlerimi, gözlemlerimle birlikte kaleme almıştım” dedi.

"LİNÇ EDİLMEK İSTENİYORUM"

Tunç, kendisinin hedef gösterildiğini belirterek, “Bugünlerde iktidarın tetikçiliğine soyunmuş bazı sözüm ona gazeteci geçinen kişilerin hedef göstermesiyle bir linç yaşıyorum. Kürdüyle Türküyle gencecik insanlarımız yitip gidiyor ve bunu teşvik edenler bizi düşmanlaştırıyor. Toplumsal muhalefete ortaklıktan, savaşa karşı dik durmaktan başka bir şey kalmıyor” dedi.

Daha sonra sonra söz alan AABK Genel Başkanı Hüseyin Mat ise, zorla sürgünde yaşamak zorunda bırakılan aydın, sanatçı ve siyasetçilerle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi ve Türkiye’ye geri dönüşleri önündeki engellerin kaldırılmasın talep etti.

BASKI POLİTİKASI ALMANYA’YA ULAŞTI

Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak ise rejimin sadece Türkiye’de değil Almanya’da Türkiye’yi eleştirenlerin de susturmaya çalıştığını belirterek, “2015 yılından beri Türkiye’ye gidemiyorum. Rejime yakın olan kişi ve kurumlar, muhalifleri sürekli ihbar ediliyor. Dernek üyelerimizden birisi 30 yıllık komşusu tarafından ihbar edildiği için Türkiye’de tutuklandı. Sindirme politikası Almanya’ya kadar ulaştı, demokratik halklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Tek istediğimiz ise demokratik bir Türkiye” dedi.

Ertan, son haftalarda ölüm tehditleri aldığını da sözlerine ekledi.

Uzun bir süredir Almanya’da yaşayan HDP Diyarbakır eski Milletvekili Sibet Yiğitalp de, Türkiye’nin açık bir cezaevine dönüştüğüne dikkat çekerek, “İçerideki muhalifler dışarı çıkamıyor, dışarıdakiler ise içeriye giremiyor. Ancak bunun ilelebet böyle devam edemeyeceğini biliyoruz” dedi. (Köln/EVRENSEL)

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