Tufanbeyli Belediyesi ile ilgili yolsuzluk iddiaları Meclis'e taşındı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tufanbeyli İlçe Belediyesi ile ilgili yolsuzluk, rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Tufanbeyli, Adana ve ülke gündemini meşgul eden iddialarla ilgili herhangi adli ve idari soruşturma yapılıp yapılmadığını sorgulayan Barut, delilerin karartılmaması açısından görevden alma seçeneğini de hatırlatarak İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

"İHALEYİ YAPAN ANNE, İHALEYİ ALAN OĞLU"

Tufanbeyli Belediyesi'ndeki iddiaların aydınlatılması için neler yapıldığını soran Ayhan Barut, şunları kaydetti: "Tufanbeyli İlçe Belediyesi Meclis üyeleri, Belediye Başkanı ile belediyede görevli olup yakın akrabalık ilişkileri bulunan bazı kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuşlardır. Belediyede rüşvet, yolsuzluk, gibi suçların işlendiği iddia edilmektedir. Zimmet, ihaleye fesat karıştırma iddialar arasında yüz binlerce lirayı bulan ihaleler ve doğrudan teminlerin yakın kişilere usulsüz verildiği, yapılmayan işlerin de yapılmış gibi gösterilip belediyenin yani halkın parasının gasbedildiği ileri sürülmektedir. Ayrıca, Belediye İhale Komisyonu Başkanı ile ihaleyi alan kişinin anne - oğul olduğu, bu ikili arasında 34 ihalenin yapılıp 2.5 milyon liralık bir zimmet sağlandığı ifade edilmektedir."

"İDDİALARLA İLGİLİ İŞLEM YAPTINIZ MI?"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şu sorulara yanıt vermesini talep etti:

Adana - Tufanbeyli İçe Belediye Başkanı’nın söz konusu yönetimine ilişkin bakanlığınıza bir şikayet yansımış mıdır? Yansımış ise hangi iş/işlemler yapılmıştır? Belediye başkanı hakkında mahkemeye yansımış çok ciddi iddialar hakkında bir inceleme/değerlendirme bakanlığınız tarafından yapılmış mıdır? Sonuçları ne olmuştur? Başkan ile birlikte görev yapan bir kısım Belediye Meclis Üyesinin yargıya taşıdığı hususlar aydınlatılıncaya kadar başkan hakkında bir idari karar alacak mısınız? Hakkında çok ciddi iddialar bulunan belediye başkanının mahkemenin selahiyeti ve isnat edilen suç ya da suçlamaların karartılmaması açısından görevden uzaklaştırılması gerekmez mi? Bakanlığınız görev ve yetkisi dahilinde pek çok belediye başkanı için uyguladığınız görevden uzaklaştırma kararını Tufanbeyli Belediye Başkanı içinde uygulayacak mısınız? (HABER MERKEZİ)