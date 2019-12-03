03 Aralık 2019 14:36

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalı

HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu: Kriz halkın sofrasında yaşanıyor. Sarayın sofrasında ve mutfağında değil elbette

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan HDP Grup toplantısında konuşuyor

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalıdır. Ve bu konuda işçilerin haklı, meşru ve insanca taleplerinin yanındayız, onların mücadelesi bizim de mücadelemizdir" dedi. 

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu.

    DEMİRTAŞ’IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

    Buldan, sözlerine Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna bilgi vererek başladı. Buldan, “Sevgili Selahattin Demirtaş’ın 26 Kasım’da nefes daralması ve göğüs sıkışması sonucu geçici bir süre bilinç kaybı yaşadığını üzülerek öğrendik. Kendisi yaşadığı sağlık probleminin kamuoyuna yansımasını istememiştir. Cezaevine giden arkadaşlarımız ve avukatlarla da bu durumu paylaşmamış, bilgi vermemiştir. Bunun özellikle bilinmesini isteriz” dedi.

    HDP’li milletvekillerin dün Demirtaş ile görüştüğünü söyleyen Buldan, Demirtaş’ın sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı. Buldan, “Partimizin girişimleri sonucu kendisi tam teşekküllü hastaneye sevk edildi. Gerekli kontrol ve tetkikleri yapıldı. Şu an için genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve gelişmeleri yakinen takip ettiğimizi belirtmek isterim. 3 yıldır hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutulan Sevgili Demirtaş, Sevgili Figen Yüksekdağ ve tutuklu tüm milletvekili, belediye eş başkanı arkadaşlarımız ve yine hasta tutsaklar derhal tahliye edilmeli ve bu hukuksuzluğa, rehine politikasına bir an önce son verilmelidir. Demirtaş, Yüksekdağ ve tüm arkadaşlarımızın sağlığı dahil yaşayacağı her olumsuzluktan bu iktidar sorumlu olacaktır” diye konuştu.

    Buldan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

    HDP’NİN NEREDEYSE YARISI İÇERİDEDİR

    “Siyasi ligden düşeceğini anlayan AKP iktidarı, ayakta kalabilmek için gece gündüz HDP’ye gözaltı operasyonları yaptırmaktadır. Geçen hafta HDP, DTK, yöneticileri, insan hakları savunucuları, sendikacılar, gazeteciler dahil 150’ye yakın kişi hukuksuzca gözaltına alındı. Son bir ayda partimize yönelik Van, Ankara, Antalya, Antep, Mardin, Urfa, Batman, Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında belediye eş başkanlarımız ve parti yöneticilerimizin de bulunduğu 350’ye yakın siyasetçi gözaltına alındı, büyük çoğunluğu tutuklandı. HDP’nin neredeyse yarısı içeridedir. AKP polisi, AKP savcısı resmen HDP’li avına çıkmıştır. Biz bir ayda 350 IŞİD’linin yakalandığını duymadık. 350 suç örgütünün çökertildiğini görmedik. Hırsızlık, yolsuzluk yapan 350 suçlunun gözaltına alındığına tanık olmadık. Gerçek suçlular dışarıda, HDP içeride.

    "AKP YENİ BİR PARALEL REJİM İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR"

    “Anayasayı, yasaları çiğneyerek halkın seçtiği belediye başkanlarını tek tek görevden alıp, yerine kayyum atayan bu zihniyet, paralel devlet zihniyetinin devamıdır. AKP, kayyum atamalarıyla tüm ülkeyi kuşatacak yeni bir paralel rejim inşa etmeye çalışıyor. Anayasanın, yasanın, hukukun, adaletin, halk iradesinin, demokrasinin yok sayıldığı bir rejimdir bu. 

    HDP’ye bu denli yüklenmelerinin sebebini çok iyi biliyoruz. Hedefleri, demokratik siyaset alanını kapatmak, toplumsal muhalefeti tasfiye etmek, Saray iktidarını ve faşizm politikalarını kalıcı hale getirmektir. AKP-MHP iktidarının önündeki tek engel HDP’dir. 31 Mart’ta ve 23 Haziran’da HDP’nin gücü görüldü. Şimdi bu gücü bitirmenin gayreti içerisindeler. HDP’yi bitirdikleri gün demokratik taleplerin, toplumsal muhalefetin de biteceğini, herkesin susacağını ve iktidarlarının sağlamlaşacağını düşünüyorlar. Bu nedenle bize yöneliyorlar. Ama yanılıyorlar. HDP bitmez, bu mücadele bitmez. Evet, biz bedel ödüyoruz. Ama büyük kaybeden kendileri olacaktır.” 

    “ALEVİ YURTTAŞLARA TEHDİLERİN TESADÜFİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

    “Şimdi son günlerde Alevi toplumunu hedef alan bir takım tehlikeli oyunların oynandığını görüyoruz. Özellikle İzmir, son olarak Mersin ve Adana’da Alevi yurttaşların yaşadığı evlere işaret konularak Alevi toplumu tehdit edilmektedir. Alevilere yeniden Maraş, Çorum, Sivas hatırlatılmaktadır.

    Bu tehditler AKP’nin mezhepçi, ayrımcı, kutuplaştırıcı politikalarından bağımsız düşünülemez. Diyanet’in Alevi köylerine Sünni din görevlisi göndermesinden ayrı ele alınamaz. Özellikle Türkiye-IŞİD ilişkilerinden ve Suriye’de izlenen mezhepçi politikalardan ayrı düşünülemez. IŞİD ve ÖSO Suriye’de, Humus’ta, Hama’da Alevi katliamları yaptı. Bu cihatçı yapıların AKP iktidarından gördüğü destek Alevi yurttaşlara yönelik tehditlerin tesadüfi olmadığını gösteriyor.” 

    “HDP, ALEVİLERİN YANINDADIR”

    “Bu tehlikeli durum karşısında Cumhurbaşkanı ‘Ali’siz Alevilik’ tanımı yaparak, Aleviler adına Alevilik tarifi yapmaktadır. Sen Aleviler adına karar veremezsin. Buna yetkin de yok, haddin de. Senin tek yapman gereken Alevilerin inancına ve kimliğine saygı duymak, ayrımcı, ötekileştirici, dışlayıcı politikalardan vazgeçmek, Alevi toplumunun temel taleplerini acilen yerine getirmektir. Bugüne kadar Alevilerin hangi sorununu çözdün ki Aleviler adına konuşma cüretine bulunuyorsun. Aleviler bu iktidara asla prim vermemiştir, vermeyecek de. Buradan Alevi toplumuna seslenmek istiyorum: Merak etmeyin sizler asla yalnız değilsiniz. HDP yanınızdadır ve hep yanınızda olmaya devam edecektir.”

    “VATANDAŞ EKMEĞİNİ, BUNLAR MERMİ FİYATINI DÜŞÜNÜYOR”

    Hukuku, adaleti bitiren bu iktidarın krizi derinleştirdiği önemli bir başka alan ise ekonomidir. İşsizlik, yoksulluk, açlık her gün daha da tırmanmaktadır. Vatandaş, manava, pazara, kasaba gidemez oldu. AKP vatandaşın sofrasındaki ekmeğine, çocuğun cebindeki okul harçlığına, işçinin, memurun elindeki simit parasına göz dikmiş durumdadır. Yolsuzluklarla, yandaşa dağıtılan rantlarla ve savaşa, silaha harcanan paralarla ekonomideki kara delik giderek büyümektedir. Vatandaşın derdi bırakalım ay sonunu, ayın ortasını bile getiremediği bu dönemde iktidarın S-400’ün yanına, F35, patriot gibi yeni silahlar almak gibi bir derdi var. Vatandaş, ekmeğini düşünürken, bunlar mermi fiyatının hesabını yapıyor.

    “KRİZ HALKIN SOFRASINDA YAŞANIYOR”

    “EYT’liler hakkını istiyor. Saray yok diyor. Ama öbür yandan ÖSO çetelerine maaş vermeyi biliyorlar. Şimdi de ekonomik kriz gerçeğini gizlemeye, bunun konuşulmasını dahi yasaklı hale getirmeye çalışıyorlar. EYT’lilere para yok diyen Saray’ın harcamalarına bir bakalım. Tek kullanımlık mutfak takımına eski parayla 1.4 trilyon, çatal bıçak takımına 1.5 trilyon, mefruşata 3.8 trilyon, giyeceklere 6.1 trilyon hediyelere 2 trilyon lira para harcanmış. Vatandaş ekmek parası bulamazken, intihara yönelirken, Saray har vurup harman savuruyor. Kriz halkın sofrasında yaşanıyor. Sarayın sofrasında ve mutfağında değil elbette.” 

    “ASGARİ ÜCRET 3 BİN 200 TL OLMALI”

    “Böylesi bir süreçte milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2020 asgari ücreti görüşülüyor. Asgari ücret bir aile için geçim ücreti haline getirilmeli, toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak belirlenmelidir. Asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalıdır, ki bu DİSK’in de bugün açıkladığı bir rakam. Ve bu konuda işçilerin haklı, meşru ve insanca taleplerinin yanındayız, onların mücadelesi bizim de mücadelemizdir.” 

    AKP’SİZ BİR TÜRKİYE ARTIK UZAKTA DEĞİL

    “AKP’siz bir Türkiye artık çok da uzakta değildir. Biz HDP olarak bu sürecin daha fazla uzamaması için erken seçim çağrısı yaptık. Buradan bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz. Ülkenin acil ihtiyacı bir erken seçimdir. Bu iktidardan bir an önce kurtulmak ve yeni anayasa başta olmak üzere büyük bir demokratikleşme sürecini başlatmak ülkenin ve toplumun tüm demokrasi güçlerinin önünde duran acil gündem olmalıdır. Omuz omuza verirsek başarırız. 7 Haziran’da, 1 Kasım’da, 24 Haziran’da, 31 Mart’ta, 23 Haziran’da başardık. Yine başaracağız.” (Ankara/MA)

     

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Mantar toplayan köylülere işkence davası yeniden görülecek
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Türk-İş’in 23’üncü Genel Kuruluna giderken gerçekler ve beklentiler

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Hükümranlık, biyopolitika, hapishane ve Demirtaş’a yaşatılan

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Resmi enflasyon dikkate alınırsa vay çalışanın haline!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Kafası karışık NATO

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Dur bakalım n’olacak?

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağır ve dilsiz olmak: Tercih veya tesadüf
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bozankaya'da işten atılan işçilerin direnişine polis müdahalesi
    Bozankaya'da işten atılan işçilerin direnişine polis müdahalesi

    Bozankaya'da sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin fabrika önünde sürdürdüğü direnişe polis müdahale etti. İşten atılan işçi sayısı ise 30 oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Şule Çet davasında Çağatay Aksu'ya müebbet, Berk Akand'a 18 yıl hapis
    Şule Çet davasında Çağatay Aksu'ya müebbet, Berk Akand'a 18 yıl hapis

    Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davanın 6. duruşmasında mahkeme heyeti, Çağatay Aksu'ya müebbet ile 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a da 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

    Vanlı emekçiler: Asgari ücret en az 3 bin lira olmalı, zamlar dikkate alınmalı
    Vanlı emekçiler: Asgari ücret en az 3 bin lira olmalı, zamlar dikkate alınmalı

    Van'da yaşayan yurttaşlar, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin, temel tüketim mallarına yapılan zamlar dikkate alınarak belirlenmesini ve en az 3 bin lira olmasını istiyor.

    MESS yüzde 6 dayattı, uyuşmazlık üzerine ara bulucu süreci başladı
    MESS yüzde 6 dayattı, uyuşmazlık üzerine ara bulucu süreci başladı

    MESS sözleşmesinde patronlar sadece yüzde 6’lık zam teklifi yaptı. Uyuşmazlık tutanağının tutulmasıyla ara bulucu dönemi başlamış oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Tanıklar Rabia Naz'ın düştüğüne inanmıyor
    Tanıklar Rabia Naz'ın düştüğüne inanmıyor

    TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu’na konuşan tanıkların çoğu Rabia Naz’ın çatıdan düştüğüne inanmadıklarını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Ordu'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü
    Ordu'da kadın cinayeti: 20 yaşındaki Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü

    Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan 20 yaşındaki Ceren Özdemir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Hükümete yakın medyaya göre PISA’da "uçmuşuz"
    Hükümete yakın medyaya göre PISA’da "uçmuşuz"

    Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteler, PISA 2018 sonuçlarını manşetlerine taşırken Türkiye’nin 37 OECD ülkesi arasında 31. sırada yer almasına yer vermedi.

    Fransa yarın grevde: "Ölene kadar çalış ve sefalet içinde yaşa" yasasına hayır
    Fransa yarın grevde: "Ölene kadar çalış ve sefalet içinde yaşa" yasasına hayır

    Fransa’da sendikalar ve öğrenci örgütleri, "Sistem, insanlığı ve doğayı felakete sürüklüyor. Yeni emeklilik reformu felaketi derinleştiriyor" diyerek 5 Aralık’ı genel grev ve mücadele günü ilan etti.

    "Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikayesi"
    "Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikayesi"
    Umudu taşıyan çın sabahlara...
    Umudu taşıyan çın sabahlara...
    Süper Lig'de 13. hafta | Sivasspor kendinden emin, Beşiktaş yükselişini sürdürüyor
    Süper Lig'de 13. hafta | Sivasspor kendinden emin, Beşiktaş yükselişini sürdürüyor
    Muharrem Ertaş kimdir? | Muharrem Ertaş'ın eserleri
    Muharrem Ertaş kimdir? | Muharrem Ertaş'ın eserleri
    Şair Emrullah Alp: Yaşadığım dünyanın ve zamanın tutanakçısıyım
    Şair Emrullah Alp: Yaşadığım dünyanın ve zamanın tutanakçısıyım
    #YeraltındanYüzler fotoğraf sergisi açılıyor
    #YeraltındanYüzler fotoğraf sergisi açılıyor
    Emekliye zam teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi
    Emekliye zam teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

    CHP’nin en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesini içeren kanun teklifi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Oylamada MHP ise çekimser kaldı.

    Bilirkişi, polisin zırhlı araçla öldürdüğü 5 yaşındaki Efe'yi "asli kusurlu" buldu
    Bilirkişi, polisin zırhlı araçla öldürdüğü 5 yaşındaki Efe'yi "asli kusurlu" buldu

    Diyarbakır'da Efe Tektekin'in ölümüne neden olan polis memuru hakkında dava açıldı. Trafik Kazası Bilirkişi raporunda ise Tektekin "asli", polis "tali" kusurlu bulundu.

    Üsküdar Belediyesindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması reddedildi
    Üsküdar Belediyesindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması reddedildi

    Üsküdar Belediyesinde yolsuzluk iddialarının araştırılması için komisyon kurulması önerisi AKP ve MHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

    Evde, işte, sokakta baskı: Eda’nın ölümü intihar mı, cinayet mi?
    Evde, işte, sokakta baskı: Eda’nın ölümü intihar mı, cinayet mi?

    İstanbul Esenyalı’da, daha önce Ekmek ve Gül’e yazdığı yazı ile yaşadığı şiddeti anlatan Eda Çakar intihar etti. Çakar’ın yaşadığı şiddet ve toplumsal baskı nedeniyle intihara sürüklendiği söyleniyor.

    DERİTEKS kayıt dışı istihdama karşı İzmir’de miting düzenleyecek
    DERİTEKS kayıt dışı istihdama karşı İzmir’de miting düzenleyecek

    DERİTEKS, kayıt dışı istihdam, sahte sigortalılık ve çift bordro uygulamalarına karşı imza kampanyaları ve İzmir'de miting düzenleyecek.

    Geçinemeyen öğrenciler çareyi günübirlik işte buluyor: Şu an dersim var, ben işteyim
    Geçinemeyen öğrenciler çareyi günübirlik işte buluyor: Şu an dersim var, ben işteyim

    Mersin Kitap Fuarı, Mersin’deki öğrencilerin çalışması için fırsat oldu.

    OSTİM: Çocuk emeği sömürüsüyle ayakta kalan sanayi havzası
    OSTİM: Çocuk emeği sömürüsüyle ayakta kalan sanayi havzası

    Çocuk işçilik merdiven altlarında, kuralsız işçi çalıştıran kötü patronların işi mi? 15 yaşındaki Ahmet’in çalıştığı elit sayılabilecek fabrikaya bakıldığında sistemden kaynaklandığı görülüyor.

    "Çevre felaketleri yaşanıyor, gereken uyarıları yapacağız"
    "Çevre felaketleri yaşanıyor, gereken uyarıları yapacağız"

    TMMOB, 5-6-7 Aralık tarihlerinde Diyarbakır'da “Enerji, ekoloji ve toplumsal barış” başlığı ile sempozyum düzenleyecek. Prof. Dr. Arif Nacaroğlu ile sempozyumun hedeflerini konuştuk.

    Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'un Kerkük'te yakalandığı iddiası
    Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'un Kerkük'te yakalandığı iddiası

    IŞİD'in öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'un Kerkük'te yakalandığı iddia edildi. 

    Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi
    Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi

    Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.

    GÜNCELLENDİ
    NATO Zirvesine karşı kitlesel protesto düzenlendi
    NATO Zirvesine karşı kitlesel protesto düzenlendi

    NATO zirvesi Londra’da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Trafalgar Meydanı’nda toplananlar Backingham Sarayı’na yürüdü.

    GÜNCELLENDİ
    ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı
    ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

    ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının raporunu yayınladı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'un gerçekleştirdiği Dörtlü Zirve sona erdi
    Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'un gerçekleştirdiği Dörtlü Zirve sona erdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

    GÜNCELLENDİ
    MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu tutuklandı
    MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu tutuklandı

    Gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Macron’dan Türkiye’ye: NATO üyesisiniz, Rusya'dan nasıl S-400 satın alabiliyorsunuz?
    Macron’dan Türkiye’ye: NATO üyesisiniz, Rusya'dan nasıl S-400 satın alabiliyorsunuz?

    ABD Başkanı Trump "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerini eleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Londra'daki NATO zirvesinde bir araya geldi.

    Postacıların grevi Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin istifasına neden oldu
    Postacıların grevi Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin istifasına neden oldu

    Ücretlerinin düşürülmesine karşı greve çıkan posta emekçilerinin grevinin ardından Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, istifa etmek zorunda kaldı.