HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalı

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalıdır. Ve bu konuda işçilerin haklı, meşru ve insanca taleplerinin yanındayız, onların mücadelesi bizim de mücadelemizdir" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu.

DEMİRTAŞ’IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Buldan, sözlerine Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna bilgi vererek başladı. Buldan, “Sevgili Selahattin Demirtaş’ın 26 Kasım’da nefes daralması ve göğüs sıkışması sonucu geçici bir süre bilinç kaybı yaşadığını üzülerek öğrendik. Kendisi yaşadığı sağlık probleminin kamuoyuna yansımasını istememiştir. Cezaevine giden arkadaşlarımız ve avukatlarla da bu durumu paylaşmamış, bilgi vermemiştir. Bunun özellikle bilinmesini isteriz” dedi.

HDP’li milletvekillerin dün Demirtaş ile görüştüğünü söyleyen Buldan, Demirtaş’ın sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı. Buldan, “Partimizin girişimleri sonucu kendisi tam teşekküllü hastaneye sevk edildi. Gerekli kontrol ve tetkikleri yapıldı. Şu an için genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve gelişmeleri yakinen takip ettiğimizi belirtmek isterim. 3 yıldır hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutulan Sevgili Demirtaş, Sevgili Figen Yüksekdağ ve tutuklu tüm milletvekili, belediye eş başkanı arkadaşlarımız ve yine hasta tutsaklar derhal tahliye edilmeli ve bu hukuksuzluğa, rehine politikasına bir an önce son verilmelidir. Demirtaş, Yüksekdağ ve tüm arkadaşlarımızın sağlığı dahil yaşayacağı her olumsuzluktan bu iktidar sorumlu olacaktır” diye konuştu.

Buldan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

HDP’NİN NEREDEYSE YARISI İÇERİDEDİR

“Siyasi ligden düşeceğini anlayan AKP iktidarı, ayakta kalabilmek için gece gündüz HDP’ye gözaltı operasyonları yaptırmaktadır. Geçen hafta HDP, DTK, yöneticileri, insan hakları savunucuları, sendikacılar, gazeteciler dahil 150’ye yakın kişi hukuksuzca gözaltına alındı. Son bir ayda partimize yönelik Van, Ankara, Antalya, Antep, Mardin, Urfa, Batman, Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında belediye eş başkanlarımız ve parti yöneticilerimizin de bulunduğu 350’ye yakın siyasetçi gözaltına alındı, büyük çoğunluğu tutuklandı. HDP’nin neredeyse yarısı içeridedir. AKP polisi, AKP savcısı resmen HDP’li avına çıkmıştır. Biz bir ayda 350 IŞİD’linin yakalandığını duymadık. 350 suç örgütünün çökertildiğini görmedik. Hırsızlık, yolsuzluk yapan 350 suçlunun gözaltına alındığına tanık olmadık. Gerçek suçlular dışarıda, HDP içeride.

"AKP YENİ BİR PARALEL REJİM İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR"

“Anayasayı, yasaları çiğneyerek halkın seçtiği belediye başkanlarını tek tek görevden alıp, yerine kayyum atayan bu zihniyet, paralel devlet zihniyetinin devamıdır. AKP, kayyum atamalarıyla tüm ülkeyi kuşatacak yeni bir paralel rejim inşa etmeye çalışıyor. Anayasanın, yasanın, hukukun, adaletin, halk iradesinin, demokrasinin yok sayıldığı bir rejimdir bu.

HDP’ye bu denli yüklenmelerinin sebebini çok iyi biliyoruz. Hedefleri, demokratik siyaset alanını kapatmak, toplumsal muhalefeti tasfiye etmek, Saray iktidarını ve faşizm politikalarını kalıcı hale getirmektir. AKP-MHP iktidarının önündeki tek engel HDP’dir. 31 Mart’ta ve 23 Haziran’da HDP’nin gücü görüldü. Şimdi bu gücü bitirmenin gayreti içerisindeler. HDP’yi bitirdikleri gün demokratik taleplerin, toplumsal muhalefetin de biteceğini, herkesin susacağını ve iktidarlarının sağlamlaşacağını düşünüyorlar. Bu nedenle bize yöneliyorlar. Ama yanılıyorlar. HDP bitmez, bu mücadele bitmez. Evet, biz bedel ödüyoruz. Ama büyük kaybeden kendileri olacaktır.”

“ALEVİ YURTTAŞLARA TEHDİLERİN TESADÜFİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

“Şimdi son günlerde Alevi toplumunu hedef alan bir takım tehlikeli oyunların oynandığını görüyoruz. Özellikle İzmir, son olarak Mersin ve Adana’da Alevi yurttaşların yaşadığı evlere işaret konularak Alevi toplumu tehdit edilmektedir. Alevilere yeniden Maraş, Çorum, Sivas hatırlatılmaktadır.

Bu tehditler AKP’nin mezhepçi, ayrımcı, kutuplaştırıcı politikalarından bağımsız düşünülemez. Diyanet’in Alevi köylerine Sünni din görevlisi göndermesinden ayrı ele alınamaz. Özellikle Türkiye-IŞİD ilişkilerinden ve Suriye’de izlenen mezhepçi politikalardan ayrı düşünülemez. IŞİD ve ÖSO Suriye’de, Humus’ta, Hama’da Alevi katliamları yaptı. Bu cihatçı yapıların AKP iktidarından gördüğü destek Alevi yurttaşlara yönelik tehditlerin tesadüfi olmadığını gösteriyor.”

“HDP, ALEVİLERİN YANINDADIR”

“Bu tehlikeli durum karşısında Cumhurbaşkanı ‘Ali’siz Alevilik’ tanımı yaparak, Aleviler adına Alevilik tarifi yapmaktadır. Sen Aleviler adına karar veremezsin. Buna yetkin de yok, haddin de. Senin tek yapman gereken Alevilerin inancına ve kimliğine saygı duymak, ayrımcı, ötekileştirici, dışlayıcı politikalardan vazgeçmek, Alevi toplumunun temel taleplerini acilen yerine getirmektir. Bugüne kadar Alevilerin hangi sorununu çözdün ki Aleviler adına konuşma cüretine bulunuyorsun. Aleviler bu iktidara asla prim vermemiştir, vermeyecek de. Buradan Alevi toplumuna seslenmek istiyorum: Merak etmeyin sizler asla yalnız değilsiniz. HDP yanınızdadır ve hep yanınızda olmaya devam edecektir.”

“VATANDAŞ EKMEĞİNİ, BUNLAR MERMİ FİYATINI DÜŞÜNÜYOR”

Hukuku, adaleti bitiren bu iktidarın krizi derinleştirdiği önemli bir başka alan ise ekonomidir. İşsizlik, yoksulluk, açlık her gün daha da tırmanmaktadır. Vatandaş, manava, pazara, kasaba gidemez oldu. AKP vatandaşın sofrasındaki ekmeğine, çocuğun cebindeki okul harçlığına, işçinin, memurun elindeki simit parasına göz dikmiş durumdadır. Yolsuzluklarla, yandaşa dağıtılan rantlarla ve savaşa, silaha harcanan paralarla ekonomideki kara delik giderek büyümektedir. Vatandaşın derdi bırakalım ay sonunu, ayın ortasını bile getiremediği bu dönemde iktidarın S-400’ün yanına, F35, patriot gibi yeni silahlar almak gibi bir derdi var. Vatandaş, ekmeğini düşünürken, bunlar mermi fiyatının hesabını yapıyor.

“KRİZ HALKIN SOFRASINDA YAŞANIYOR”

“EYT’liler hakkını istiyor. Saray yok diyor. Ama öbür yandan ÖSO çetelerine maaş vermeyi biliyorlar. Şimdi de ekonomik kriz gerçeğini gizlemeye, bunun konuşulmasını dahi yasaklı hale getirmeye çalışıyorlar. EYT’lilere para yok diyen Saray’ın harcamalarına bir bakalım. Tek kullanımlık mutfak takımına eski parayla 1.4 trilyon, çatal bıçak takımına 1.5 trilyon, mefruşata 3.8 trilyon, giyeceklere 6.1 trilyon hediyelere 2 trilyon lira para harcanmış. Vatandaş ekmek parası bulamazken, intihara yönelirken, Saray har vurup harman savuruyor. Kriz halkın sofrasında yaşanıyor. Sarayın sofrasında ve mutfağında değil elbette.”

“ASGARİ ÜCRET 3 BİN 200 TL OLMALI”

“Böylesi bir süreçte milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2020 asgari ücreti görüşülüyor. Asgari ücret bir aile için geçim ücreti haline getirilmeli, toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak belirlenmelidir. Asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalıdır, ki bu DİSK’in de bugün açıkladığı bir rakam. Ve bu konuda işçilerin haklı, meşru ve insanca taleplerinin yanındayız, onların mücadelesi bizim de mücadelemizdir.”

AKP’SİZ BİR TÜRKİYE ARTIK UZAKTA DEĞİL

“AKP’siz bir Türkiye artık çok da uzakta değildir. Biz HDP olarak bu sürecin daha fazla uzamaması için erken seçim çağrısı yaptık. Buradan bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz. Ülkenin acil ihtiyacı bir erken seçimdir. Bu iktidardan bir an önce kurtulmak ve yeni anayasa başta olmak üzere büyük bir demokratikleşme sürecini başlatmak ülkenin ve toplumun tüm demokrasi güçlerinin önünde duran acil gündem olmalıdır. Omuz omuza verirsek başarırız. 7 Haziran’da, 1 Kasım’da, 24 Haziran’da, 31 Mart’ta, 23 Haziran’da başardık. Yine başaracağız.” (Ankara/MA)

