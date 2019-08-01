Adalet nöbetçilerinden, Kaz Dağları'ndaki su nöbetçilerine destek

Meltem AKYOL

Çanakkale

Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı havzasında siyanürlü altın arayan şirkete karşı yurttaşlar, çevre örgütleri ve Çanakkale Belediyesinin başlattığı "Su ve Vicdan Nöbeti" desteklerle sürüyor. Nöbete destek veren Adalet Nöbeti’nden avukatlar, tüm temel haklar için nöbet tuttuklarını belirterek, herkesi yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırdı: "Bu paragözleri durduramazsak çocuklarımıza, torunlarımıza yaşayabilecekleri bir dünya kalmayacak."

CUMHURBAŞKANI'NA: BU KATLİAMDAN NASIL BİR KATMA DEĞER ÖNGÖRÜLMEKTEDİR

Kanadalı Alamos Gold şirketinin Çanakkale’nin Kirazlı köyünde yürüttüğü altın madeni projesi, Türkiye’de büyük bir ağaç katliamının daha kapısını araladı.

Uydu görüntülerine göre 200 bine yakın ağacın kesilmesine yol açan proje, halkın ve çevre örgütlerinin tepkisine neden oldu. 6. Filo defol sloganlarının yazılı olduğu pankartlar arasında, maden arama faaliyetine karşı başlatılan ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ desteklerle sürüyor. Yedinci gününü geride bırakan nöbete, Adalet Nöbetinden avukatlar destek verdi.

Ağaç katliamının yapıldığı alana çıkan avukatlar burada bir açıklama yaptı.

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay sürece ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanının yaşanan sürecin doğrudan sorumlusu olduğunu belirten Mutluay, "Şu gördüğünüz manzarada, bu katliamdan, ülkemiz için nasıl bir katma değer öngörülmektedir" diye sordu.

Fotoğraf: Evrensel

BURADA DURDURAMAZSAK BAŞKA ALANLARIMIZA DA SIRA GELİR

Adalet Nöbeti adına ilk açıklamayı Avukat Kemal Aytaç yaptı. Aytaç Türkiye'nin her yerinde adalet için mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Ülkede son yıllarda nöbetler çoğaldı, bütün temel haklarımız için nöbete duruyoruz. Bu açlığa, bu ihanete dur demek zorundayız. Bugün buna dur diyemezsek yarın bunlar başka yaşam alanlarımızı, başka dağlarımızı, başka ormanlarımızı yok edecektir" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

ARTIK BURASI BİZİM ADALET NÖBETİ TUTACAĞIMIZ BİR ALAN

Ardından basın açıklamasını okuyan Avukat Selin Nakıpoğlu, yaklaşık üç yıldır Türkiye'de yaşanan adaletsizliklere karşı Adalet Nöbeti tuttuklarını hatırlattı. Nakıpoğlu, "İşte bugün buraya Kaz Dağları'nda yaşanan adaletsizliğe tepki göstermek için geldik.

Bugün burada yaşamımızı, geleceğimizi, suyumuzu, ülkemizin akciğerleri olan Kaz Dağlarının sesi olmak adına buradayız. Kaz Dağları binlerce senelik mirastır. Ülkemizin akciğeridir. Doğamızı, ağacımızı, çiçeğimizi, böceğimizi emperyalist şirketlere ve onun yerli işbirlikçisi aç gözlülere peşkeş çektirmeyeceğiz" dedi.

Tarım Bakanlığı kesilen ağaçların sayısını 13 bin olarak açıkladığını belirten Nakıpoğlu, "Bakana sormak isteriz ki, 13 bin ağaç sizin için ne ifade etmektedir? Bu tam da bahsettiğimiz katliamın itirafıdır. Hepimizin bildiği gibi, orman ekosisteminin oluşması onlarca sene alır. Yokluğu ise en büyük fakirlik demektir. Burada topraklarımızı zehirleyen zihniyet para uğruna dünyayı mahvediyor. İklim değişiyor. Kutuplardaki buzullar eriyor. Deniz seviyesi yükseliyor. Sık sık sel felaketleri yaşıyoruz. Bu paragözleri durduramazsak çocuklarımıza, torunlarımıza yaşayabilecekleri bir dünya kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Herkesi adaletsizliğe karşı çıkmaya çağıran Nakıpoğlu, "Artık burası da bizim adalet nöbeti tutacağımız bir alan. Buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

MADEN ALANININ YÜZDE 98'İ ORMANLIK ALAN

Bölgede arama ruhsatı verilen yüzlerce maden sahasından sadece biri olan Kirazlı Altın Madeni Projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan işletme iznini Mart 2019’da aldı. Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik, Danıştay süreci tamamlanmadan Valiliğin ‘Gayrisıhhî Müessese’ iznini imzalamasıyla çalışmaya başladı. Orman Müdürlüğü de ağaç kesimine izin verdi. Projenin onaylanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna göre 45 bin 650 ağacın kesilmesi öngörülüyordu. Ancak haziran ayının ortasında yapılan çalışma sonucu kesilen ağaç sayısı ÇED raporunda belirtilenin yaklaşık dört katına çıktı, buna göre maden sahası ve yol bağlantıları için yaklaşık 195 binin üzerinde ağaç kesildi.

Çanakkale merkeze 30 km uzaklıkta olan maden alanı, aynı zamanda Çanakkale'nin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı ile aynı su havzasında yer alıyor.

Yüzde 98,7’si orman alanında olan maden alanında 18 memeli, 41 kuş, 10 sürüngen ve 117 böcek türü yaşıyor. Orman 283 farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Proje alanında tespit edilen türlerin yedisi dünyada sadece Türkiye’de yaşıyor.

Fotoğraf: Evrensel

Halk seçeneksiz değil

Doğu Biga Madencilik ağaç katliamı için teşvik edilmiş

"Kazdağları'nın üstü altından değerlidir"