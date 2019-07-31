Çanakkale'nin su kaynağını oluşturan Atikhisar Barajı üstünde kurulması planlanan ve Kazdağları'ndaki yaşamı tehdit eden siyanürle altın çıkarma iznine karşı #KazDaglariHepimizin çağrısıyla "Kazdağları'ndan elinizi çekin" pankartı açılarak Beşiktaş Hakan Pastanesi önünde su nöbeti tutuldu ve bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklaması imzacıları arasında doğal yaşamı koruma dernekleri, yöre dernekleri, yaşam savunucuları ve EMEP, HDP Ekoloji Meclisi Komisyonu, ÖDP Ekoloji Çalışma Grubu ve Türkiye İşçi Partisi de yer aldı. Katılımcılar "Kazdagları'nın üstü altından değerlidir", "Kazdagları'nda yaşam kazanacak", "Şirket dağın altında kalsın" dövizlerini taşıdı.

#KazDaglariHepimizin adına basın açıklamasını okuyan Eda Güven, 2014 yılında ÇED Olumlu Kararlarının Danıştay kararıyla iptal edildiğini hatırlattı.

Fotoğraf: Evrensel

"Ancak Danıştay dosyanın yeniden görüşülmesi için yerel mahkemeye göndermiş, yerel mahkemenin aleyhte karar vermesi üzerine, Danıştay itirazda bulunulmuştur" diye durumu özetleyen Güven, hukuki süreç devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığının kesilen ağaç sayısını 13.400 olarak açıklandığını vurguladı.

Yapılan teknik tespitler sayesinde kesilen ağaç sayısının 195.000 olduğunun anlaşıldığını belirten Güven, "Üstelik proje de Çanakkale'nin tek içme ve sulama suyunu sağlayan Atikhisar Barajı üstündedir. Bu da bize içme suyumuzun kirleneceğini göstermektedir" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)