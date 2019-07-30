Doğu Biga Madencilik ağaç katliamı için teşvik edilmiş

Çanakkale’nin Kirazlı köyünde altın madeni için 195 bin ağaç kestiği belirtilen Doğu Biga Madencilik şirketine çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 865 milyon lira bedelli yatırım teşvik belgesi verildiği ortaya çıktı.

Resmi Gazete’nin 28 Temmuz tarihli sayısında yayınlanan tebliğe göre, mayıs ayında 501 kurum ve kuruluşa, çeşitli destekleri içeren 13,5 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Bu kurumlar arasında yer alan Doğu Biga Madencilik, Çanakkale’nin Kirazlı köyünde altın madeni için ÇED raporunda 45 bin ağaç kesileceği belirtilmesine rağmen, 195 bin ağaç kesmesiyle geçen ay gündeme gelmişti.

Şirket, 865 milyon lira bedelli ve yıllık 3.8 ton kapasiteli altın ve gümüş madenciliği zenginleştirme yatırımı için teşvik belgesi aldı. Doğu Biga Madencilik, Kanadalı şirket Alamos Gold’un taşeronluğunu yapıyor.

Uzmanlar, ağaç katliamının yanı sıra altın madeni siyanürle çıkarılacağı için hem bölgedeki doğal yaşamın hem de bölge halkının sağlığının tehdit altında olduğu yönünde değerlendirme yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında, meden şirketinin 195 bin değil 13 bin ağaç kestiğini ve siyanür kullanmadığını kaydetmişti. (HABER MERKEZİ)