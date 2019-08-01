01 Ağustos 2019 01:00

Doğal gaza %14,97 oranında zam geldi

Doğal gaza gece yarısı zammı geldi. Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14,97 oranında zam yapıldı.

Doğal gaza %14,97 oranında zam geldi

Fotoğraf: Pixabay

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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 13,73 ila yüzde 14,97 oranında zam yapıldığı bildirildi.

    Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, EPDK'dan yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,97 oranında artışa gidildiği kaydedildi.

    Tüketimi yıllık 300 bin metreküp ve üzerindeki tüketicilerle, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13,73 oranında zam yapıldığı aktarıldı.

    Açıklamada, yeni fiyatların 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

    Evrensel yazarı Bülent Falakaoğlu 3 Temmuz 2019 tarihli "Memura, emekliye rakam kazığı!" başlıklı yazısında, ertelenen zamların ve uzatılan vergi indirimlerinin haziran ayı ile birlikte sona erdiğini yazdı. Falakaoğlu, yeni zamların kapıda olduğu uyarısında bulundu: "Seçim hatırına ertelenen zamlar, uzatılan vergi indirimleri haziran ayı ile birlikte sona erdi. Otomotiv, beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimlerinin son bulması zam olarak yansıyacak. Nitekim... Firmaların web sayfalarına girildiğinde, “Fiyatlarımız güncelleniyor” notu karşılıyor siteye gireni. Üstüne üstlük... Birçok zam; şeker, çay, elektrik, akaryakıt vs. temmuzda uygulamaya kondu. Tüm bu zamlar, ‘Hazirandan sonra fiyatların en az arttığı ay temmuz ayıdır’ geleneğini bozacak. Yüzde 2,50 civarında bir temmuz enflasyonu sürpriz olmaz. Bu da demektir yüzde 5-6 zam alan memur ve emikliye temmuzda yüzde 2,5’lik bir zam karşılayacak." (HABER MERKEZİ)

    Memura, emekliye rakam kazığı!

    Bülent FALAKAOĞLU

    Memura, emekliye rakam kazığı!

     

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