Adanalı Küçük Zeydan engelleri aşıp okumak istiyor

Volkan PEKAL

Adana

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde yaşayan Kele ailesi, doğuştan omurilik felci olan çocukları Zeydan’ın okula gitmesi ve sağlığına kavuşabilmesi için mücadele veriyor. Bu yıl okula başlaması gereken Zeydan’ın en acil ihtiyacı ise tekerlekli sandalye. Seyhan ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile valilik dahil birçok yere tekerlekli sandalye için başvuru yapan aileye henüz dönüş yapılmamış.

Anne İmran Kele, ana sınıfına çocuğunu yağmur altında bebek arabasıyla götürdüğünü belirterek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Zeydan’ı her gün çocuk arabasıyla okula götürüp getirdim. 1 yıl boyunca Adana’nın bütün yağmurunu yedim. Bütün gün de ya okul bahçesinde ya da okulun içinde onu bekledim. Tuvalet sıkıntısı olur diye. Çünkü okul bu sorumluluğu kabul etmedi.”

"NORMAL SINIFA ALAMAYIZ" YANITI

Fotoğraf: Evrensel

Geçen yıl kayıt yaptırmak için gittiğinde okul müdürünün ‘Çocuğunu normal sınıfa alamam’ dediğini belirten anne Kele, çocuğunun zihinsel engelli olmadığını, öyle olsa özel eğitim almasının normal olduğunu ifade ederek “Engelli insanlar bir yere varabilmek için ne kadar mücadele ediyorlar. Bir de onlara engel çıkarılmaması lazım” diye konuştu. İl milli eğitimi aradığında böyle bir uygulamanın olamayacağının, kayıt alınmaması durumunda il milli eğitimin devreye gireceğinin söylendiğini ifade eden Kele, yine de çocuğunu kabul eden başka bir okula kaydettirmiş.

MADDİ İMKANLAR YETMİYOR

Fotoğraf: Evrensel

Asgari ücretle geçinmeye çalıştıklarını, Zeydan’ın ihtiyaçları için verilen bakım ücretinin de yetmediğini belirten baba Osman Kele “Zeydan’ın ufak bir ilerleme kaydetmesi için evde egzersizler yaptırıp, dik durabilmesi için cihaz takıp yürütüyoruz. Ayrıca fizik tedavi görmesi gerekiyor” dedi. Zeydan’ın fizik tedavi ile gelişim sağladığını ifade eden baba Kele, haftada 2 gün fizik tedaviyi devletin karşıladığını belirterek “Yolda gidip gelmek bile ciddi bir masraf. Ancak biz fizik tedavi haftada 3 gün olsun diye zorluyoruz. Çünkü ne kadar fizik tedaviye girerse o kadar gelişim gösteriyor. Maddi imkanımız olsa her gün göndeririz. Ama olmuyor” dedi.

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