Partiler "geri gönderme" işlemine tepkili: Güvenlikçi anlayışla sorun derinleşir

Kayıt dışı Suriyelilerin sınır dışı edilmesine yönelik uygulamaların hukuk dışı olduğunu belirten siyasetçiler, “Mülteciler siyasete alet ediliyor. Bu tür baskılar daha çok illegal çalışma ve gettolaşma getirecektir. Ayrıca Türkiye’den kaçma eğilimi artacak ve denizlerde ölüm vakaları yeniden yükselişe geçecektir” dedi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2011’de başlayan iç savaştan kaçıp gelen 3 milyon 622 bin 284 kayıtlı Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. Uzmanlara göreyse kayıt dışı Suriyelilerle birlikte bu sayı 5 milyona dayanmış durumda. İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kentten ayrılması için 20 Ağustos tarihini gösterdi. Muhalefet partileri de operasyonel uygulamaların çözüm olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

"MESELE ASAYİŞ MESELESİ DEĞİL"

Fotoğraf: Evrensel

Mezopotamya Ajansına konuşan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, İstanbul merkezli başlatılan ve geri gönderme ile sonuçlanan mültecilere yönelik operasyonları doğru bulmadıklarını söyledi. Gürkan, meselenin basitçe bir asayiş meselesi olmadığını, içinde ekonomik, hukuksal, sosyolojik ve psikolojik çok yönlü boyutları olan toplumsal bir mesele olduğunu ve AKP iktidarının 8 yılda sorunu son derece karmaşık hale getirdiğini ifade etti. Sorunun alt yapısı çözülmeden bu tür uygulamalara başvurmanın Suriyeli göçmenleri açlıkla yüz yüze getireceğini ifade eden Gürkan, “Dolayısıyla bu tür baskılar daha çok illegal çalışma, daha çok gettolaşma getirecektir. Ayrıca Türkiye’den kaçma eğilimi artacak ve denizlerde ölüm vakaları yeniden yükselişe geçecektir” dedi.

"İNSANLAR EVLERİNDEN ÇIKAMIYOR"

HDP Mülteci Komisyonu Sözcüsü Gülsüm Ağaoğlu | Fotoğraf: MA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mülteci Komisyonu Sözcüsü Gülsüm Ağaoğlu da Arapça levhaların bulunduğu iş yerlerinin basıldığını ve işverenler üzerinde baskıların devreye konulduğuna dikkat çekti. Ağaoğlu, insanların kimlik kontrolü nedeniyle, geri gönderilme kaygısıyla evlerinden dışarı çıkamaz hale geldiğini belirterek bu uygulamaların insanı merkeze almadığının göstergesi olduğunu vurguladı.

"GÖÇMENLER SİYASETE ALET EDİLİYOR"

Suriyelileri birkaç kentte ya da kamplarda yaşamaya ve tecrit etmeye yönelik bu hamlelerin insani, vicdani değerleri ve evrensel insan hakları kriterlerini yok saydığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili ve Ege Barış ve İletişim Derneği Genel Sekreteri Zeynep Altıok da hükümetin sorumluluğunun göç sonucunda ortaya çıkan entegrasyon sorunlarını kalıcı yöntemlerle çözmek olduğunu ifade ederek, mültecilerin siyasete alet edilmemesi uyarısında bulundu. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Canan Yüce de Türkiye’nin mülteci politikasında Suriyeli göçmenleri tehdit unsuru olarak göstermesinin ve politikasını bunun üzerine kurmasının insanların yaşam hakkında ne kadar samimi olduğunu gösterdiğini belirtti. (HABER MERKEZİ)

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