Saat satan Afrikalılardan Soylu'ya: Hırsızlık mı yapıyoruz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Elinde bir saat, 10 liraya satıyor, Afrika’dan gelmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz” sözlerine saat satan Afrikalılardan yanıt geldi: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz. Hırsızlık mı yapıyoruz?

Bakan Soylu NTV yayınında “Ben İçişleri Bakanıyım, benim ülkemde benim bilmediğim kayıtlı olmayan kimsenin yaşamaması lazım. İnsani durumlar dışında İstanbul’a kayıt kabul etmiyoruz, elinde bir saat Afrika’dan gelmiş 10 liraya satıyor, biz buna müsaade etmiyoruz” demişti.

Independent Türkçe’den Lale Elmacıoğlu’nun konuştuğu 38 yaşındaki Gambiyalı Ebubekir, “Ekmek parası için bu işi yapıyoruz. Benim çocuklar da var. Hırsızlık mı yapıyoruz? Bizim ihtiyacımız var, onun için yapıyoruz” dedi.

Resmi ve kayıtlı bir şirketi olduğunu, her ay vergi ödediğini ve Türkiyeli bir muhasebecisi olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Alfa Bah da, “Burada hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Kendime ve Afrika’daki aileme yardım için buradayım. Türkiye’de saat satan Afrikalılar suç işlemiyor, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu saatleri Afrikalılar kendi ülkelerinden getirmedi. Bu saatler Türk malı. Afrikalılar Türk mağazalarından aldıkları saat, bileklik ve kolyeleri sokaklarda satıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)