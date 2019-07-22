İstanbul Valiliği, kayıtsız Suriyeli mültecilerin ayrılması için tarih verdi

İstanbul Valiliği basın açıklaması yayınlayarak kentte bulunan ve kaydı olmayan Suriyeli mültecilerin kayıtlı oldukları ile gitmeleri için tarih verdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da izinli olarak 522.381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547.479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1.069.860 kayıtlı yabancı bulunmaktadır" denilerek şu ifadelere yer verildi..