Suriyeli mülteciler için yapılan açıklamaya saldırı girişimi

İstanbul Valiliğinin kentte kayıtlı olmayan Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi kararı, ÖZGÜRDER, Mülteci Hakları Derneği, MAZLUMDER ve Hukukçular Derneği tarafından protesto edildi. Fatih ilçesinde bulunan Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen kurumlar basın açıklaması düzenledi. Bu sırada bir grup, eylem yapanlara saldırmak istedi. Bunun üzerine biber gazı kullanan polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Saraçhane Parkı'nda kitlesel bir şekilde bir araya gelen kurumlar “Muhacire gardiyan değil Ensar olalım”, “İçişleri Bakanlığının muhacirlere yönelik baskıcı yasakçı uygulamalarına hayır” pankartları açtı. Eylemde sık sık “Müslüman zulme boyun eğmez” “Muhacirler Allah'ın emanetidir” sloganları atıldı.

BİR GRUP EYLEM YAPANLARA SALDIRMAK İSTEDİ

Polis kontrolüyle girişin sağlandığı basın açıklamasında meydanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Dernekler adına açıklama başlamak üzereyken bir grup kitleye "Ne mutlu Türküm diyane" sloganlarıyla saldırarak provokasyonda bulundu. Eylem yapanlar ise bu saldırıya karşı, “Yaşasın kardeşlik kahrolsun faşizm” diyerek tepki gösterdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklama yapmak isteyenlere saldıranlar polis tarafından Saraçhane Parkı’nın dışına götürüldü. Açıklamanın ardından saldırgan grubun eylemcilere yeniden saldırı girişiminde bulunması üzerine polisler biber gazı kullandı ve 2 kişi gözaltına alındı.

Eylemde söz alan ÖZGÜR DER Başkanı Rıdvan Kaya mültecilere yapılan ayrımcılığa dikkat çekerek, “‘Burada bulunamazlar, bu havayı soluyamazlar’ diyenler ırkçıdır” ifadelerini kullandı. Basın açıklaması, eylem boyunca süren saldırılar nedeniyle okunamadı. Okunamayan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının Suriyeli muhacirlere yönelik başlattığı uygulamalar, zulümden ve katliamdan kaçarak Türkiye'ye sığınmış insanlar için bir korku atmosferi oluşturmuş haldedir. İstanbul'da ikameti bulunmayan Suriyelilerin ikamet aldıkları illere geri gönderilmesi kararı büyük sıkıntılara yol açabilecek bir düzenlemedir. Bu insanlara hiçbir iş güvencesi, barınma imkânı sağlanmadan aileleriyle birlikte geldikleri yere göndermek açlığa, sefalete sürüklemek anlamına gelebilir" ifadeleri yer alıyordu. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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