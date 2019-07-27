27 Temmuz 2019 19:44

İzmir Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

İzmir’de 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali’nin ödül gecesi Kültürpark’ta yapıldı. "En İyi Film” ödülünü “Müslüm” filmi aldı.

İzmir Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Görsel: Müslüm filmi afiş

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    İzmir’de 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali’nin ödül gecesi Kültürpark’ta yapıldı. 110 ülkeden 4 milyon 25 bin kişinin vizyon filmlerini oyladığı festival kapsamında, “En İyi Film” ödülünü “Müslüm” filmi aldı.

    İzmir’de bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali’nin Kültürpark’ta yapılan ödül gecesi, kırmızı halı ile başladı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği tören için alana kırmızı halıdan geçerek gelenler arasında Oyuncular Meral Çetinkaya, Süleyman Turan, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayça Bingöl, Cem Uçan, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Dilek Takımcı, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de yer aldı.

    Ödül töreninde konuşan festival organizatörü Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya, “İlklerin şehri dediğimiz İzmir’deyiz. Biz de sinema camiası olarak bir ilki yapıyoruz. Tamamen halkın oyları ile en iyilerin seçildiği bir film festivali yapıyoruz. Birçok kentte film festivalleri yapılıyor, biz İzmir olarak bir fark koyalım dedik. Gişe filmlerinin yarıştığı bir festival yaptık. Geçen yıl 21 günde 103 ülkeden 1 milyon 512 bin oy geldi. Bu sene ise 110 ülkeden 4 milyon 25 bin civarında oy kullanıldı” dedi.

    ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ alan Ünlü Oyuncu Meral Çetinkaya da “Çok teşekkür ediyorum. İzmir’in böyle bir festivali olması aydınlık İzmir için gerekliydi” dedi. Ödülü, çalıştığı bütün emekçiler ve izleyiciler adına aldığını söyledi.

    Süleyman Turan’ın ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldüğü gecede  En İyi Film Ödülünü Müslüm filmi, En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Zerrin Tekindor, En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Cem Uçan, En İyi Yönetmen Ödülünü ise Müslüm filminin yönetmenleri Ketche 

    (Hakan Kırvavaç) ve Can Ulkay aldı. En çok ödül alan filmler ise 8 dalda ödül alan Müslüm filmi ile 4 dalda ödül alan Deliler: Fatih’in Fermanı oldu.

    ÖDÜL ALANLAR

    Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü Meral Çetinkaya ve Süleyman Turan,
    Filme Değer Katan Usta Ödülü’nü Ayşenil Şamlıoğlu,
    En İyi Belgesel Ödülü’nü Yaylacı belgeseli ile Fatih Ertekin,
    Yabancı Dilde En İyi Belgesel Ödülü’nü Blue Butterfly belgeseli ile Okan Erünsal,
    En İyi Kısa Film Ödülü’nü İki Elin Arasında filmi ile Osman Yazıcı,
    En İyi Yabancı Kısa Film Ödülü’nü Skin filmi ile Guy Nattiv,
    En İyi Kısa Animasyon Film Ödülü’nü Avarya filmi ile Gökalp Gönen,
    Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Özel Film Ödülü’nü Azraille Dans filmi,
    Vizyonda Gözden Kaçmayan Ödülü’nü Arada Filmi ile Mu Tunç,
    Umut Vaat Eden Oyuncu Ödülü’nü Bahar Şahin ve Hayat Van Eck,
    En İyi Senaryo Ödülü’nü Müslüm filmi ile Gürhan Özçiftçi ve Hakan Günday,
    En İyi Kurgu Ödülü’nü Müslüm filmi ile Mustafa Preşava,
    En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’nü Deliler filmi ile İbrahim İldem,
    En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü’nü Deliler filmi ile Makbule Mercan,
    En İyi Görsel Efekt Ödülü’nü Arif V 216 ile Merih Öztaylan,
    En İyi Film Müziği Ödülünü Deliler Filmi ile İlker Yurtcan ve Tamer Süerdem,
    En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Müslüm filmi ile Martin Szecsanov,
    En İyi Animasyon Filmi Ödülü’nü Kral Şakir,
    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü Müslüm filmindeki rolü ile Ayça Bingöl,
    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü Müslüm filmindeki rolü ile Erkan Can,
    En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Cem Uçan,
    En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Müslüm filmindeki rolü ile Zerrin Tekindor,
    En İyi Yönetmen Ödülü’nü Müslüm filmi ile Can Ulkay ile Keche,
    En İyi Film Ödülü’nü Müslüm filmi aldı. (İzmir/DHA)

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