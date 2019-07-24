Anayasa Mahkemesi kıyı yağmasına "dur" dedi

Anayasa Mahkemesi, kıyı ve sahil şeritlerinde mevzuat dışı yapılaşmaya açan düzenlemeyi iptal etti. AYM’nin bu kararıyla Ahlat’ta yapımı süren Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kıyı koruma kanunlarına aykırı yapılan bölümleri için "Kanuna aykırılık" gerekçesiyle dava açılabilecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), kıyı ve sahil şeritlerinde mevzuat dışı yapılaşmaya açan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, çevre ve kıyıların korunmasına yönelik kanunların bazı yerlerde uygulanmamasını öngören kuralları iptal etti. Torba yasada yer alan ve birçok kıyı şeridini imara açacak düzenleme AKP’li milletvekillerinin imzalarıyla Meclise gelmiş ve yasalaşmıştı. Oy çokluğu ile alınan iptale konu olan alanlardan bazıları şunlar: Çandarlı Limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez Limanı, Rize dolgu alanı ile Van Gölü kıyısında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatı.

"BELİRSİZLİK ORTADAN KALDIRILMALI"

Danıştay Altıncı Dairesi, ‘3996 Sayılı Kanun’a eklenen ‘Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler Kıyı Kanunu hükümlerine tabii değildir’ kuralının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla AYM’de iptal davası açmıştı. CHP’li 136 milletvekili de, Kıyı Kanunu’na bu yılın ocak ayında yapılan değişiklikle eklenen ‘Krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda bu kanunun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümleri uygulanmaz’ kuralının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla iptal davası açtı. İptal başvurularını haklı bulan AYM, kanunun 7’nci maddesine eklenen tartışmalı ek 2’nci maddenin de Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Kararda iptallerin gerekçesi şöyle açıklandı: “Devletin gözetim ve denetim görevini yerine getirmesini sağlayacak kurallara yer verilmeksizin belirli alanlardaki yapılaşmaların kanundaki sınırlamalardan istisna tutulması, Anayasa’nın 43 ve 56’ncı maddelerinde belirtilen kıyı ve çevrenin korunmasına ilişkin hükümlerin uygulanma imkanını ortadan kaldırdığı gibi hukuki belirsizliğe de yol açmaktadır. Söz konusu belirsizliğin ortadan kaldırılması, devletin gözetim ve denetim yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için kurallara konu yerlerde Anayasa’da öngörülen ilkelere uygun yasal düzenleme yapılması zorunludur. Bu zorunluluğun gereğini yerine getirmeyen kurallar, Anayasa ile bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.”

AHLAT'TAKİ SARAYA DAVA AÇILABİLECEK

Kıyı Kanunu’nun bazı yerlerde uygulanmamasını öngören maddeye konu olan 4 alan var: Çandarlı Limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez Limanı, Rize dolgu alanı ile Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kıyısında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatı. AYM’nin iptal kararıyla Ahlat’ta yapımı süren Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kıyı koruma kanunlarına aykırı yapılan bölümleri için “Kanuna aykırılık” gerekçesiyle dava açılabilecek. (HABER MERKEZİ)

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