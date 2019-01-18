18 Ocak 2019 07:39
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 07:56

Patronlara asgari ücret desteğini devam ettirecek kanun yasalaştı

Patronlara asgari ücret desteğini de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

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Patronlara asgari ücret desteğini devam ettirecek kanun yasalaştı

Fotoğraf: Erçin Top/AA

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    Patronlara asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesinin de yer aldığı "Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"  TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece patronların ödemesi gereken asgari ücretin bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. 2019 yılı için asgari ücret 2020 TL olarak kararlaştırılmıştı.

    Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

    "Asgari ücret desteği” işverenin ödemesi gereken asgari ücretin bir kısmının genel bütçeden ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasıdır. Bunun anlamı da emekçilerin bir ceplerine giren ücretin patronlardan değil; vergi, işsizlik sigortası primi vs. ile diğer ceplerinden alınan parayla karşılanacağıdır.

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    HANGİ MADDELER YASALAŞTI?

    AA'nın haberine göre Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, internet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak.

    İşverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ile hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu kapsamında bulunmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ile benzeri adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında olacak.

    Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.

    İlgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartıyla ihlal edilmiş sayılmayacak.

    27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi ret ve iade edilecek.

    Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi kapsamında yapılsa dahi ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu olmayacak.

    EĞLENCE VERGİSİ DÜZENLEMESİ

    Kanunla, elektronik belge düzenlemek suretiyle eğlence vergisinin beyan ve ödemesine imkan verecek idari düzenlemeleri yapabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

    2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere; UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den istisna olacak.

    Rize ile Bitlis'in Ahlat ilçesinin topoğrafik yapısı nedeniyle yerleşilebilir alanların kısıtlı olması, özellikle yükseköğretim ve resmi kurum alanlarının yerleşebileceği alternatif alanların bulunamaması nedeniyle, İzmir Çandarlı ve Rize İyidere limanlarında ulaştırma faaliyetlerinin ve lojistik hizmetlerin uluslararası düzeye çıkarılması için kıyı ve su alanlarının kullanımının artırılmasına yönelik; sınır ile koordinatları belirlenen alanlarda, kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacına yönelik için Kıyı Kanunu'nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulacak.

    Tüplü LPG faaliyeti yapmak, otogaz LPG faaliyeti yapmanın bir ön şartı olmaktan çıkarılıyor.

    İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KULLANILACAK

    Kanuna göre, asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay devam edecek.

    Bu düzenlemeye göre, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar; 2019 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2019 yılı ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

    Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Prime esas kazanç günlük tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 lira olarak esas alınacak.

    Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak.

    Kanunla, istihdamın arttırılmasına yönelik düzenleme yapılıyor. Buna göre, asgari ücret desteğinden yararlanılan ayda, 2018 yılı ocak ile kasım ayları/döneminde, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle, uzun vadeli sigorta kollarından en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılması sağlanacak. Böylece istihdamın artırılması amaçlanıyor.

    Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan ya da dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.

    BORÇLARINI YAPILANDIRANLAR YARARLANABİLECEK

    Kanunla, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı ocak ve aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ile kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK'ye prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde bu imkan tanınmayacak.

    Ancak SGK'ye olan prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını ilgili kanun gereği tecil ve taksitlendiren işverenler, bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece bu haktan yararlanabilecek.

    Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması halinde, sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak.

    Ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "linyit" ve “taş kömürü" çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için, belirlenecek günlük kazanç 271 lira olarak, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

    Bu yılın ocak-aralık dönemine ilişkin yasal süresi dışında SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacak. (HABER MERKEZİ)

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