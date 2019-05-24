Şevkin: Kıyı kesimleri rant ve talan ekonomisine kurban edilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, mecliste kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu nedeniyle özellikle kıyı kesimlerinin rant ve talan ekonomisine kurban edileceği endişesiyle karşı karşıya olunduğunu bildirdi. Turizm Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin görüşmeleri esnasında CHP grubu adına konuşan Şevkin, teşvik kanununun kıyı kesimlerindeki ormanlık ve mesire alanlarında yeni doğa katliamları yaşanacağının habercisi olduğunu dile getirdi. Şevkin, turizm bölgelerinde kupon arazi tabir edilen rantı yüksek alanların da peşkeş çekilebileceğini kaydetti.

Söz konusu bu kanun teklifi ile bakanlığın yetki alanının genişletilmesinin de bazı kaygıları beraberinde getirdiğini söyleyen Şevkin, “Kupon arazilerin, hazine arazilerinin korunması yerine peşkeş çekilmesi mi düşünülmektedir? Özellikle kıyı kesimlerini rant ve talan ekonomisine kurban eden Kültür ve Turizm Bakanlığının ormanlık ve mesire alanlarını kendi bünyesine tahsis etmesi kıyı kesimlerinde yaşanacak yeni doğa katliamlarının da habercisidir” dedi.

“KRİZ, TURİZMİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ”

"Son dönemlerde yaşanan hak ihlalleri, özgürlüklerin daraltılması, ifade özgürlüğüne karşı yapılan sistematik yasaklamaların Türkiye'nin dışarıya karşı güvenini sarstığını" dile getiren Şevkin, "Özellikle 2014 yılının sonlarından bu yana ülkede yaratılan kaotik ortamın, ardı arkası kesilmeyen seçim süreçlerinin, OHAL ve dış politikada yaşanan tutarsızlıkların Türkiye’deki ekonomik krizi derinleştirdiğini ve turizm sektörünü de olumsuz etkilediğini" vurguladı. (Adana/EVRENSEL)

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